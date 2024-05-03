Щоб два рази не ходити? Чому ТЦК у Черкасах "поставив на паузу" відстрочку

У деяких військкоматах черга на оформлення відстрочки розписана на квартал уперед

Міський Черкаський ТЦК та СП опинився в епіцентрі скандалу: працівники військкомату призупинили прийом документів на відстрочку від мобілізації. Таким чином сотні громадян опинилися в умовах правового вакууму без можливості привести до ладу свої військово-облікові документи.

Що трапилось? Чому військові чиновники прийняли таке рішення, чи є воно законним, та яка ситуація в інших ТЦК країни, розбирався "Телеграф".

Що трапилось?

Вперше інформація про призупинення прийому документів на відстрочку в Черкаському ТЦК, з’явилася у місцевому виданні "18000". Речниця військкомату Аліна Кривошея пояснила, що оскільки з 18 травня набирає чинності новий закон про мобілізацію, то змінюються і правила надання відстрочок. Відповідно, "щоб люди зараз не витрачали даремно час і власні ресурси, тимчасово призупинено прийняття документів", — зазначила Кривошея.

Але ж відстрочку, теоретично, можна отримати і до 18 травня. Та на практиці не все так просто: в мережі з’явилося фото оголошення з Черкаського ТЦК, в якому зазначено, що розгляд таких документів триває понад місяць, тому "давайте вже після свят", коли буде зрозуміло, як працює новий закон.

Спікер командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в коментарі "РБК-Україна" назвав інформацію неправдивою і навіть вирваною з контексту. Та в самому Черкаському ТЦК "Телеграфу" підтвердили, що це таки правда.

— Документи приймаємо після 18 травня, — зазначив черговий в Черкаському ТЦК.

Ба більше, самі черкащани запевняють, що у режимі оформлення відстрочки військкомат не працює.

— Я маю право на відстрочку тому, що в мене дитина інвалід з цукровим інсулінозалежним діабетом. Ця підстава для надання відстрочки не змінювалась і в новому законі, — розповідає "Телеграфу" місцевий мешканець Андрій. — Я збирався відправити документи цінним листом з описом, та сповіщенням про отримання, аж тут раптом такі справи. Мама з татом їздили перевіряли, чи справді таке оголошення є. Справді воно було. Звісно, я нічого не відправив, бо військовий юрист сказав, що невідомо, яким чином там ті документи приймуть. Згідно із Законом "Про звернення громадян" — вони зобов'язані прийняти. Але прийняти-то вони приймуть, а от опрацьовувати навряд чи будуть, бо не відомо, який фактор спрацює – суб'єктивний чи об'єктивний.

Чи так по всій країні?

Або ж це самодіяльність лише Черкаського ТЦК? "Телеграф" зателефонував у 10 військкоматів по всій країні: в Дніпрі, Києві, Львові, Вінниці, Полтаві, Тернополі. В жодному з них не повідомили, що прийом документів на відстрочку припинено. Але!

Наприклад, у Дарницькому РТЦК столиці порекомендували не квапитися з поданням документів.

— У принципі, ми приймаємо ще документи, але краще все ж таки прийти після 18 травня. Бо будуть зміни, і потрібно буде знову приходити, — зазначив черговий.

А в Тернопільському міському ТЦК пояснили, що документи на відстрочку-то вони приймають, але черга аж до вересня!

Чи це законно?

Просто призупинити прийом документів. Юристи, опитані виданням, в один голос стверджують, що ні.

— Це абсолютно незаконно, — каже "Телеграфу" столичний адвокат Дмитро Бузанов. – Закон має перехідні положення, в яких передбачений його порядок вступу в дію. Тобто з 18 травня у ТЦК можуть вже щось змінювати, чекати постанови КМУ, а поки діє чинне законодавство і нічого не "призупинялося". Це як з призупиненням консульських послуг за кордоном. Закон прямо передбачає порядок його вступу в дію, дається строк для приведення нормативно-правових актів уряду у відповідності до закону. І до цього моменту діє попередній порядок.

— Це однозначно незаконно, — додає "Телеграфу" юристка, заступниця голови військового комітету Асоціації правників України Катерина Аніщенко. – У нас нема зворотної дії закону в часі. Крім того, хоч 18 травня закон і набуває чинності, на впорядкування всіх даних є ще 60 днів. Тому призупинення прийому документів прямо суперечить нормам закону. Перехідні положення не містять таких норм. По суті, це суб’єктивне бачення керівника військкомату щодо призупинення прийому документів.

Більше того, у самих ТЦК запевняють, що дії колег з Черкас виходять за межі правового поля.

— Ну, а де була така вказівка? Це ж незаконно! Закон діє, все, вперед, приносьте документи, — відповів "Телеграфу" черговий Солом’янського ТЦК в Києві.

Зрозуміти і пробачити

Але якщо не хейтити Черкаський ТЦК, а спробувати зрозуміти логіку. Дійсно, який сенс подавати документи про відстрочку зараз, якщо після 18 травня правила все одно будуть змінені? Що ж тоді? Ходити двічі, доносити документи?

Втім, за словами Катерини Аніщенко, закони так не працюють.

— Новий закон, що вступає в силу 18 травня, хоч і змінює правила відстрочки, але багато норм залишаються такими самими, як зараз. Крім того, день подання заявки на отримання відстрочки, є днем, коли діє той закон, на який розповсюджується ця заявка. І питання "донести документи" тут не стоїть. От сьогодні, на час дії чинного закону подав документи, й інших документів не передбачено. Можу припустити, що це призупинення пов’язано з тим, що новий закон звузить коло осіб, які мають право отримати відстрочку, — підкреслила юристка.

А що робити, коли документи на отримання відстрочки все ж таки вдалося подати, а "черга до вересня"? Як доводити працівникам ТЦК у разі перевірки документів на вулиці, що ти не хитрий ухилянт, а безвинна жертва бюрократичної машини і просто чекаєш, коли буде прийняте рішення про відстрочку.

За словами юристів, тут можуть бути два шляхи.

Перший

— Взагалі-то ТЦК мають доступ практично до всіх даних, які підтверджують право на відстрочку. Однак я своїм клієнтам раджу робити нотаріально засвідчені копії документів, а якщо неможливо (адже не всі документи може засвідчити нотаріус), засвідчувати власним підписом або підписами посадових осіб органу, що видав документ. Далі пакет документів з описом відправляють у ТЦК. Якщо людину зупиняють на вулиці, то вона вже може послатися на те, що за таким-то номером був зареєстрований його лист з документами. Іноді це може спрацювати, — пояснює Дмитро Бузанов.

Другий

— По-перше, коли подається заява на отримання відстрочки, то це треба робити у двох примірниках, і ТЦК мусить поставити відмітку, що у вас заяву прийняли. По-друге, подання заяви не позбавляє обов’язку проходження ВЛК і людині надається т.зв. "бігунок", за яким вона має пройти всіх лікарів. І лише після проходження всіх лікарів вирішується питання про надання відстрочки від мобілізації, яка має бути вписана у військово-обліковий документ. І якщо вас зупиняють, по суті, цей "бігунок" буде підставою і доказом, що ви в процесі отримання необхідних документів, — резюмувала Катерина Аніщенко.

Якщо ж жоден із варіантів не працює, юристи радять викликати поліцію і разом з правоохоронцями з’ясовувати всі обставини конкретної ситуації.