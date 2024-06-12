Часть украинцев может попасть под аварийные отключения: когда не будет света 12 июня

Украинцам рассказали, в котором часу начнутся отключения света 12 июня

В Украине в среду, 12 июня, снова будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии. Они будут действовать с 15:00 до 23:00.

Об этом сообщили в компании "Укрэнерго". Там отметили, что свет будут отключать как у промышленности, так и у бытовых потребителей.

Украинцам пояснили, что главная причина применения мер ограничения — рост энергопотребления из-за жары.

В компании отметили, что питание объектов критической инфраструктуры ограничено не будет.

Точные графики можно посмотреть на сайтах операторов систем распределения ДТЭК. О переменах в компании обещают предварительно проинформировать.

В свою очередь Акционерное общество "Херсоноблэнерго" предупредило, что в связи с ночными обстрелами и частичным повреждением объектов критической инфраструктуры на территории Херсонской области возможно применение аварийных отключений энергоснабжения.

Работники АО "Херсоноблэнерго" и НЭК "Укрэнерго" проводят аварийно-восстановительные работы.

Для предотвращения утечки информации графики возможных отключений публиковать не будут.

Напомним, что к таким мерам в стране были вынуждены прибегнуть после ударов врага по украинским электростанциям. Из-за значительных повреждений они не могут производить столько же электроэнергии, как до начала атак.

Ранее "Телеграф" рассказал, ждать ли украинцам тотального блекаута.