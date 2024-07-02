На Киев движется непогода: когда ожидать дождь с грозой

В области объявили желтый уровень опасности

Во вторник, 2 июля, в Киеве и области ожидается кратковременный дождь с грозой. Непогода может посетить столицу в ближайшие часы.

Об опасных метеорологических явлениях сообщает Украинский гидрометеорологический центр. В Киевской области объявили I (желтый) уровень опасности.

Гроза может продержаться до конца суток. Специалисты рекомендуют киевлянам во время непогоды закрывать окна и не подходить к ним, не браться за металлическую входную дверь.

Также Укргидрометцентр предупреждает о чрезвычайном уровне пожарной опасности 3-5 июля в Киевской области. Специалисты отмечают, что погодные условия будут благоприятными для возникновения и распространения пожаров.

Отметим, что сегодня, 2 июля, в Киеве температура воздуха составляет +30°. Ночью может опуститься до +21...+19°. Сейчас небо малооблачное.

Завтра, 3 июля, по прогнозу синоптиков, следует ожидать местами кратковременный дождь. Столбики термометра днем поднимутся до +27…29, ночью упадут до +20…18.

Напомним, во вторник, 2 июля, в Киеве концентрация диоксида азота в воздухе достигнет предельно допустимых значений. Это может негативно повлиять на самочувствие людей, особенно тех, кто испытывает проблемы с дыханием.

Жаркая и сухая погода способствует накоплению и других токсичных веществ в приземном слое воздуха. Поэтому киевлянам рекомендуют часто пить воду, сделать влажную уборку и по возможности вентилирование помещений. Также находиться в парковых зонах, как можно дальше от автомобильных и железных дорог. Избегайте долгого пребывания на солнце.

Ранее "Телеграф" писал, когда в Киеве начнет спадать жара. Скоро в столицу придет мокрая погода с ветрами и небольшим понижением температуры.