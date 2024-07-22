"В лучших интересах" и "может себе позволить": план Джонсона прокомментировали в правительстве Украины

Слова Джонсона — это его собственные взгляды

В Правительстве Украины отреагировали на "мирный план" Трампа, который ему предложил Борис Джонсон. Там заявили, что британский экс-премьер "действует в интересах Украины".

Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, передает "Украинская правда". Прежде всего чиновница отметила, что слова Джонсона — это его собственные взгляды, а сам он действует по своей инициативе.

"Мы должны ценить его смелость, потому что он по собственной инициативе провел встречу с Трампом. Он пытался объяснить ситуацию в Украине. Такой голос очень ценен, потому что он имеет авторитет, признание и коммуникацию с коллегами из Республиканской партии", – сказала она.

Она также добавила, что Джонсон "действует в интересах Украины" и хочет "создать поле для дискуссии".

"Он действует в лучших интересах Украины и может себе такое позволить, потому что знает позицию нашего президента и позицию украинцев", – добавила Стефанишина в разговоре с журналистами.

Напомним, ранее мы писали о том, что не учли при разработке мирного плана Джонсона-Трампа.