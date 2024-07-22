"У найкращих інтересах" та "може собі дозволити": план Джонсона прокоментували в уряді України

Слова Джонсона – це його власні погляди

В Уряді України відреагували на "мирний план" Трампа, який йому запропонував Борис Джонсон. Там заявили, що британський експрем’єр "діє на користь України".

Про це заявила віце-прем’єр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина, передає "Українська правда". Насамперед чиновниця наголосила, що слова Джонсона — це його власні погляди, а сам він діє за своєю ініціативою.

"Ми маємо цінувати його сміливість, тому що він з власної ініціативи провів зустріч із Трампом. Він намагався пояснити ситуацію в Україні. Такий голос дуже цінний, тому що він має авторитет, визнання і комунікацію з колегами з Республіканської партії", – сказала вона.

Вона також додала, що Джонсон "діє на користь України" і хоче "створити поле для дискусії".

"Він діє в найкращих інтересах України і може собі таке дозволити, бо знає позицію нашого президента і позицію українців", – додала Стефанішина в розмові з журналістами.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що не врахували під час розробки мирного плану Джонсона-Трампа.