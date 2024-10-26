Всей Украине еще раз нужно перевести часы: врач рассказала, в какую сторону

Людям необходимо ответственно относиться к своему сну

В ночь на 27 октября 2024 года в 4:00 стрелки часов нужно будет перевести на один час назад. Предполагается, что Украина в последний раз переведет часы и по стандарту круглогодично в стране будет действовать зимнее время.

И это не повод начинать "манипулировать часовыми поясами". Гораздо большее влияние на здоровье человека оказывает ответственное отношение ко сну, чем дискуссии на тему рассмотрения варианта с несколькими временными зонами для страны. Об этом "Телеграфу" рассказала врач высшей категории и сомнолог Ольга Козик.

О том, как решение больше не переводить часы может повлиять на здоровье украинцев и что нужно знать каждому из нас об адаптации к новому временному режиму читайте в интервью "Телеграфа" с врачом высшей категории и сомнологом Ольгой Козик: "Есть три главных совета": врач о полном переходе на зимнее время, последствиях для здоровья и секретах здорового сна".

"Этот вопрос, на мой взгляд, больше касается не столько здоровья, сколько политических дискуссий. Объясню почему. Да, Украина великая держава, но не настолько, чтобы это существенно влияло на необходимость манипулировать часовыми поясами. Гораздо большее влияние на здоровье человека оказывает ответственное отношение ко сну. Здесь важны знания об элементарных правилах здорового сна, его качестве и регулярности", — отметила Козик.

По мнению сомнолога, решение разделить страну на несколько часовых поясов потребовало бы больших затрат. А эти ресурсы на данный момент лучше направить на образовательные программы для населения Украины, которые бы популяризировали правильное отношение ко сну.

"Если бы мы, например, решили разделять страну на несколько часовых поясов, это потребовало бы больших затрат ресурсов. Лучше эти ресурсы направить на образование, просветительские программы для детей и взрослых, чтобы популяризировать правильное отношение ко сну. Это будет иметь гораздо больший эффект в долгосрочной перспективе, чем техническое изменение времени.

Следует также отметить, что значительная часть украинцев сейчас находится в разных странах мира, особенно в Европе, где есть разница во времени с Украиной, например, между Берлином и Киевом. Эта разница в один час не оказывает существенного влияния на здоровье, это лишь техническое неудобство", — подчеркнула врач высшей категории.

Также Ольга Козик указала на то, что перевод часво следует обсуждать не в контексте часовых поясов, а больше сосредоточиться на темах, которые действительно важны для здоровья. Она подчеркнула, что здоровье и сон должны стать приоритетом для украинцев.

"В западных странах, например в США, проблемам сна уже много лет уделяют внимание. В Украине этот вопрос стал актуален только сейчас, во время войны и постоянных воздушных тревог. Поэтому нам нужно изменять культуру отношения к здоровью и сон должен стать приоритетом.

Часто люди переводят ответственность за свое благополучие на государство, но важно помнить, что забота о собственном здоровье — это, прежде всего, личная ответственность каждого", — резюмировала сомнолог.

Напомним, историческое решение о переходе Украины на постоянное "зимнее время", которое уже давно обсуждалось, вроде бы стало реальностью. В последний раз украинцы переведут часы 27 октября на зимнее время и дальше перевода на летнее время с 2025-го не будет.

Правда, соответствующий закон, принятый Верховной Радой еще в июле, до сих пор не подписал президент Владимир Зеленский. По информации СМИ, он якобы не планирует делать это в ближайшее время, хотя время для возможного ветирования закона уже истекло.

Во всяком случае, решение о полном переходе на зимнее время вызвало шквал различных реакций украинцев – от одобрения до беспокойства.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, где в мире уже не переводят часы. Так, около 60 стран все еще переводят часы дважды в год, в том числе большинство государств ЕС, США, Канада и Великобритания.