Усій Україні ще раз потрібно перевести годинник: лікарка розповіла, в який бік

Людям необхідно відповідально ставитися до свого сну

У ніч на 27 жовтня 2024 року о 4:00 стрілки годинника потрібно буде перевести на одну годину назад. Передбачається, що Україна востаннє переведе годинник і потім, за стандартом, в країні цілорічно діятиме зимовий час.

І це не привід починати "маніпулювати". Набагато більший вплив на здоров’я людини має відповідальне ставлення до сну, ніж дискусії на тему розгляду варіанта з декількома часовими зонами для країни. Про це "Телеграфу" розповіла лікар вищої категорії та сомнолог Ольга Козик.

Про те, як рішення більше не переводити годинник може вплинути на здоров’я українців і що потрібно знати кожному з нас про адаптацію до нового часового режиму читайте в інтерв’ю "Телеграфу" з лікарем вищої категорії та сомнологом Ольгою Козик: "Є три головні поради": лікар про повний перехід на зимовий час, наслідки для здоров’я та секрети здорового сну".

"Це питання, на мою думку, більше стосується не стільки здоров’я, скільки політичних дискусій. Поясню, чому. Так, Україна велика держава, але не настільки, щоб це суттєво впливало на необхідність маніпулювати часовими поясами. Набагато більший вплив на здоров’я людини має відповідальне ставлення до сну. Тут важливі знання про елементарні правила здорового сну, його якість і регулярність", — зазначила Козик.

На думку сомнолога, рішення розділити країну на кілька часових поясів вимагало б великих витрат. А ці ресурси на даний момент краще спрямувати на освітні програми для населення України, які популяризували б правильне ставлення до сну.

"Якщо б ми, наприклад, вирішили розділяти країну на кілька часових поясів, це потребувало б значних витрат ресурсів. Краще ці ресурси спрямувати на освіту, просвітницькі програми для дітей та дорослих, щоб популяризувати правильне ставлення до сну. Це матиме значно більший ефект у довгостроковій перспективі, ніж технічна зміна часу.

Слід також зауважити, що значна частина українців зараз перебуває в різних країнах світу, особливо в Європі, де є різниця в часі з Україною, наприклад між Берліном і Києвом. Ця різниця в одну годину не має суттєвого впливу на здоров’я, це лише технічна незручність", — наголосила лікар вищої категорії.

Також Ольга Козик вказала на те, що переведення годинника слід обговорювати не в контексті часових поясів, а більше зосередитися на темах, які справді важливі для здоров’я. Вона наголосила, що здоров’я та сон мають стати пріоритетом для українців.

"В західних країнах, наприклад у США, проблемам сну вже багато років приділяють увагу. В Україні це питання стало актуальним тільки зараз, під час війни та постійних повітряних тривог. Тому нам потрібно змінювати культуру ставлення до здоров'я, і сон має стати пріоритетом.

Часто люди перекладають відповідальність за своє благополуччя на державу, але важливо пам'ятати, що турбота про власне здоров’я — це насамперед особиста відповідальність кожного", — резюмувала сомнолог.

Нагадаємо, історичне рішення про перехід України на постійний "зимовий час", яке вже давно обговорювалося, начебто стало реальністю. Востаннє українці переведуть годинник 27 жовтня на зимовий час і далі переведення на літній час із 2025-го не буде.

Щоправда, відповідний закон, ухвалений Верховною Радою ще у липні, досі не підписав президент Володимир Зеленський. За інформацією ЗМІ, він нібито не планує робити це найближчим часом, хоча час для можливого ветування закону вже минув.

У всякому разі, рішення про повний перехід на зимовий час викликало шквал різних реакцій українців – від схвалення до занепокоєння.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, де у світі вже не переводять годинник. Так, близько 60 країн все ще переводять годинник двічі на рік, зокрема більшість держав ЄС, США, Канада та Великобританія.