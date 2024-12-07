"Мы в прямом контакте": Шольц высказался об роли Трампа в будущем Украины

Политик находится в прямом контакте с теми людьми в США, которые отвечают за безопасность

Канцлер Германии Олаф Шольц, который недавно посетил Киев и встретился с Владимиром Зеленским, надеется достичь соглашения с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом по поводу Украины. По его мнению, они смогут "выработать общую стратегию для Украины".

Об этом пишет издание Spiegel. Шольц также подчеркнул, что он находится в прямом контакте с теми людьми в США, которые отвечают за политику безопасности.

"Я уже много разговаривал по телефону с будущим президентом США, а также мы находимся в прямом контакте с теми, кто отвечает за политику безопасности. Я уверен, что мы сможем выработать общую стратегию для Украины", — заявил политик.

Шольц также подчеркнул, что ничего не должно решаться "через головы украинцев" и все вопросы относительно прекращения огня и урегулирования конфликта обязательно должны согласовываться с украинской стороной.

Олаф Шольц

Как известно, в Германии в ноябре распалась правящая коалиция, после чего на 23 февраля 2025 года были назначены внеочередные выборы. Согласно опросам ХДС/ХСС поддерживает около 34% населения, что ставит ее на первое место по популярности и дает Мерцу реальные шансы стать следующим канцлером.

Что касается Шольца, то его популярность продолжает падать, а потому опрос дают ему мало шансов на победу. При этом он даже не является самым популярным политиком в своей партии. На первом месте в СДПГ находится министр обороны Борис Писториус, однако он 22 ноября отказался участвовать в выборах и поддержал кандидатуру Шольца.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что канцлер Германии Олаф Шольц объяснил, почему он выступает против передачи Украине крылатых ракет "Таурус". Кроме того, он раскритиковал политиков, которые хотели бы это сделать.