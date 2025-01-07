Новая "страшилка"? Что не так с заявлением о воссоединении семей украинцев в странах ЕС

Поэтому наша страна будто бы столкнется с катастрофической нехваткой кадров

Экономист Игорь Гарбарук заявил, что в странах Евросоюза, где живут украинские женщины с детьми, имеющие там статус беженцев, готовят программы воссоединения семей. Они якобы позволят украинским мужчинам после завершения войны присоединиться за границей к своим семьям.

Об этом он сказал в эфире "Новости Live". По словам Гарбарука, из-за этого ситуация с кадрами в Украине после войны станет критической.

В то же время, руководитель "Центра изучения оккупации" Мариуполя, бывший советник мэра этого города Петр Андрющенко назвал эту информацию новой "страшилкой". По его словам, она не соответствует действительности. Более того, в большинстве стран, где находятся украинские беженцы, ситуация обратная.

"Никаких программ "воссоединения" семей не готовится, а тенденция пока совсем обратна в большинстве стран ", — написал он в Telegram.

Как сообщал "Телеграф", в министерстве иностранных дел опровергли информацию испанского издания El Pais о попытках Украины вернуть беженцев из ЕС. СМИ утверждало, что Киев якобы требует прекращения помощи беженцам и предоставления консульских услуг мужчинам призывного возраста.