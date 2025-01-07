Нова "лякалка"? Що не так з заявою про возз’єднання сімей українців у країнах ЄС

Через це наша країна нібито зіткнеться з катастрофічною нестачею кадрів

Економіст Ігор Гарбарук заявив, що у країнах Євросоюзу, де живуть українські жінки з дітьми, які мають там статус біженців, готують програми возз’єднання сімей. Вони нібито дадуть змогу українським чоловікам після завершення війни доєднатися закордоном до своїх родин.

Про це він сказав в ефірі "Новини Live". За словами Гарбарука, через це ситуація з кадрами в Україні після війни стане критичною.

Водночас керівник "Центру вивчення окупації" Маріуполя, колишній радник мера цього міста Петро Андрющенко назвав цю інформацію новою "лякалкою". За його словами, вона не відповідає дійсності. Ба більше, в більшості країн, де перебувають українські біженці, ситуація зворотна.

"Ніяких програм "возз’єднання" сімей не готується, а тенденція поки що геть зворотна в більшості країн", — написав він у Telegram.

Як повідомляв "Телеграф", у міністерстві закордонних справ спростували інформацію іспанського видання El Pais щодо спроб України повернути біженців з ЄС. ЗМІ стверджувало, що Київ нібито вимагає припинення допомоги біженцям і надання консульських послуг чоловікам призовного віку.