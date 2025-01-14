На пенсии тоже можно попасть в армию. Кого могут мобилизовать после 50
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Призыв касается не только бывших военных
В Украине мобилизации подлежат военнообязанные граждане в возрасте от 25 до 60 лет. То есть призвать на военную службу могут некоторых пенсионеров.
"Телеграф" рассказывает, кого могут мобилизовать до 60 лет. Пенсионный возраст часто совпадает с этим возрастным пределом, поскольку мужчины выходят на пенсию в 60 лет при условии наличия 31 года страхового стажа.
Важно отметить, что некоторые категории работников, в частности, шахтеры, металлурги и люди, выполняющие вредные или тяжелые работы, имеют право выйти на пенсию раньше. Также раньше пенсионерами становятся сотрудники правоохранительных органов и спасатели.
Если же такой пенсионер не достиг 60 лет и пригоден для службы по состоянию здоровья, его пенсионный статус не освобождает от возможности быть мобилизованным.
Однако существуют категории пенсионеров, не подлежащих мобилизации:
- люди старше 60 лет;
- пенсионеры с инвалидностью;
- лица, ухаживающие за человеком с инвалидностью;
- пенсионеры, которые вышли на пенсию раньше, но имеют заболевание, являющееся основанием для освобождения от мобилизации.
Отдельно стоит упомянуть военных пенсионеров. Они часто выходят на пенсию в значительно раннем возрасте, в частности, в 43 года, после службы в ВСУ по курсантским рядам. Таких пенсионеров могут мобилизовать по их военно-учетной специальности и на определенные должности в соответствии с воинским званием.
Напомним, что осенью 2024 года появилась информация о секретной директиве Командования Сухопутных войск, которая запрещает призыв мужчин в возрасте от 50 лет. Согласно ей, в этом возрасте в армию могут призвать только тех граждан, у которых есть дефицитные военно-учетные специализации.
Ранее "Телеграф" писал, почему мужчин после 50 лет не мобилизуют. В учебных центрах ВСУ на сегодня осталось менее десятка мобилизованных, которым за 50 лет.