Удар на добивание? Суд арестовал немалые активы владельца "Эльдорадо" Виктора Полищука

Под арест попали промышленные, промтоварные и распределительные составы Полищука

На фоне заявлений АРМА о недопущении к управлению ТРЦ "Гулливер" сомнительных компаний, связанных с его бывшим владельцем Виктором Полищуком, как-то потерялась еще одна существенная новость об активах этого одиозного бизнесмена. Оказывается, около двух недель назад суд постановил арестовать два огромных склада Полищука вблизи Броваров и 31 гектар земли под ними.

"Телеграф" решил напомнить, какие скандалы связаны с фамилией подсанкционного Виктора Полищука.

Финал ритейла Полищука?

16 июня 2025 вступило в силу определение суда, которое, похоже, может поставить окончательную точку в ритейл-бизнесе Виктора Полищука. Суд постановил наложить арест на недвижимое имущество, принадлежащее праву собственности ООО "Техэнерготрейд", которое, по данным YouControl, на 95% принадлежит одиозному бизнесмену. Напомним, основой ритейл-бизнеса была одна из самых популярных ранее сетей продаж техники и электроники "Эльдорадо" и ряд складских помещений.

Фрагмент судебного решения по аресту складов Виктора Полищука

Под арест попали промышленные, промтоварные и распределительные склады Полищука, расположенные на двух участках общей площадью более 31 гектара в селе Квитневе под Броварами. Также были арестованы и сами земельные участки под складами. Для понимания – оба состава занимают площадь, примерно равную площади 40 стандартных футбольных полей.

В марте 2022 года часть состава ООО "Техэнерготрейд" под Броварами, где находилась замороженная продукция, была разрушена в результате российской ракетной атаки. Под хранение хранившейся там биологической продукции пришлось выделять 2 га коммунальной земли. А КП "Бровары-Благоустройство" пришлось несколько месяцев работать над утилизацией отходов коммерческой фирмы.

В общей сложности, как ранее писали СМИ, складской бизнес Полищука оценивали в около 60 млн долларов.

Расположение складов Полищука под Броварами

Что касается сети "Эльдорадо" Полищука, то в последние годы ее существенно "потрясло". Причем не столько из-за разрушений, обусловленных боевыми действиями, сколько из-за скандалов, связанных с невыполнением долговых обязательств, неуплатой налогов и обвинениями в продаже российской техники.

Если к началу широкомасштабной войны сеть насчитывала 125 магазинов по всей Украине, то в апреле 2023 сократилась наполовину. А сегодня, судя по карте, доступной на официальном сайте сети eldorado.ua, их осталось всего три-два в Киеве и один в Умани.

В 2023 году сеть "Эльдорадо" (вернее стоящее за ней юрлицо ООО "Диеса" оказалась на грани банкротства и пыталась избежать его с помощью процедуры досудебной санации. Речь шла о долгах в размере более 2,5 млрд. грн. Был утвержден план досудебной санации, который предусматривал гарантированный возврат 30% требований кредиторов, еще 40% после возмещения убытков от страны-агрессора, а также списания 30%.

Но часть кредиторов не согласилась с таким планом, считая, что процедура банкротства предоставит им лучшие шансы на возврат долгов и через суд добилась его отмены. Соответствующее решение Верховного суда было принято 26 ноября 2024г.

Анализ Единого госреестра судебных решений показывает, что по состоянию на июнь 2025 года производство по делу о банкротстве ООО "Диеса" до сих пор не открыто — соответствующее судебное заседание по делу №910/12677/23 должно было состояться еще 30 апреля, но процесс, похоже, постоянно тормозится по разным причинам, в частности.

Тем временем в апреле 2025 года СНБО ввел санкции в отношении самого владельца "Эльдорадо" Виктора Полищука. Считается, что основной причиной стало якобы снабжение Украиной его сетью супермаркетов товаров, изготовленных в России, под видом китайских. Об этом написало издание Forbes.ua со ссылкой на данные собеседников в правоохранительных органах.

Впрочем, июньский арест составов "Эльдорадо" произошел даже не по этой причине, а по результатам расследования гораздо более давнего дела — по банкротству банка "Михайловский".

Банк "Михайловский": афера на 23 млрд, или "принять и простить"

Громкое банкротство банка "Михайловский", в котором Виктор Полищук, по данным прокуратуры, имел долю в 92,5%, произошло еще в 2016 году. Уже после банкротства банка ФГВФЛ, проведя анализ его деятельности, заявил, что банк, по сути, был "пустышкой" и работал по схеме финансовой пирамиды: выманивал деньги у людей под обещания значительных процентов и выводил их на аффилированные с собственником компании.

Виктор Полищук

Особо циничную аферу владельцы и руководство Михайловского провернули уже после того, как стало ясно, что НБУ отберет у него лицензию: накануне введения временной администрации они вывели из банка залоговое имущество балансовой стоимостью (в то время) в общей сложности на 2,6 млрд грн. Также им удалось "повесить" на ФГВФЛ около 1,6 млрд грн, проведя на бумаге операцию, казалось бы, возврата денег на счета вкладчиков, хотя реально эти деньги туда не поступили. Чтобы прикрыть схемы от глаз НБУ, менеджмент банка устроил "сбой" в работе банковской системы "Михайловского".

В целом, как сообщала в октябре 2016 года тогдашний глава НБУ Валерия Гонтарева, Виктор Полищук, как владелец банка Михайловский, провинился государству, вкладчикам и кредиторам около 23 млрд грн.

Интересный момент: хотя уголовное производство по делу Михайловского расследуется еще с 2016 года, но ни одного приговора по нему в Едином госреестре судебных решений до сих пор не зафиксировано.

Полищуковский "Гулливер" и государственные "лилипуты"

Не менее циничную аферу провернул Виктор Полищук и с киевским ТРЦ "Гулливер". Этот центр Полищук приобрел недостроенным еще в 2012 году. Как писали СМИ, предыдущими владельцами его были известный девелопер Вагиф Алиев, эксдепутат Одесского облсовета Сергей Веселов и Алексей Кучеренко, нынешний нардеп от ВО "Батькивщина". По состоянию на 2024 год формальным владельцем ТРЦ через ООО "Три О" был записан Вячеслав Игнатенко, двоюродный брат жены Полищука Лилии Розовой.

ТРЦ "Гулливер" строился на кредитные средства, которые предоставили "Ощадбанк" и "Укрэксим", поэтому новый владелец должен был их погасить в полном объеме. В общей сложности сумма кредитов выданных под это строительство составила 441 млн долларов. Но в 2014-16 годах, как пишет Forbes.ua, владелец просто перестал обслуживать долг. По данным "Схем", к началу 2024 года только просрочка по телу кредита и процентам составляла около 500 млн грн из общих 14 млрд грн долга.

Интересно, что долгое время государство как-то не слишком беспокоилось о взыскании долгов с Полищука. В 2020 году даже реструктурировали долговые обязательства по продолжению выплаты с 2025 до 2044 года. Такое впечатление, что Полищук сам выбирал удобный для себя способ расчетов с государством. В конце концов, в марте 2024 года "Ощадбанк" все-таки начал формальную процедуру взыскания актива.

А в июне 2024 года "Гулливер" на основании решения суда передали агентству АРМА. С тех пор продолжается поиск управляющего. АРМА уже несколько раз объявляла конкурс, но, похоже, подходящих кандидатов пока не нашлось. Последний из таких конкурсов прошел в июне 2025 года. Формально, лучшее предложение поступило от ООО "БК Миллениум", ранее уже подававшегося в качестве управляющего. Но АРМА его вторично не хватало из-за выявленных нарушений.

Впрочем, все эти действия не дают ответа на существенный вопрос: кто и как все-таки будет возвращать государственным банкам около полумиллиарда долларов?

Хата не моя

Одним из источников погашения долга Полищука перед государством могли бы стать его другие бизнесы, например, строительный. По данным "Экономической правды", ссылающейся на анализ юристов, по состоянию на май 2025 года семья бизнесмена сохраняла влияние на девелоперский бизнес из-за ряда торговых марок и бизнес-структур.

"Полищук или члены его семьи остаются владельцами ключевых брендов. Виктор является владельцем торговых марок Madison Garden, "Лавандовый", Krona Park и Krona Park 2, а его жена — "Ильинский", "Монреаль", "Лесной квартал" (все перечисленное — названия жилых комплексов), "Альянс новострой", Gulliver", — пишет издание.

При этом партнерами Полищука по строительному бизнесу являются представители семьи эксминистра обороны и государственного предателя Павла Лебедева, а также группа DeVision российского предпринимателя Дмитрия Буряка.

Чтобы скрыть прямое отношение к строительным бизнесам на фоне введения санкций, по данным расследователей ЭП, Полищук, похоже, изменил структуру собственности в некоторых проектах. Так, в апреле произошли изменения среди совладельцев ООО "Альянс новострой" (является участником программ "єОселя" и "єВосстановлення", строит дома в Киеве и Броварах). Из состава учредителей которого вывели АО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд (КИФ) "Адвайзер", принадлежавший отцу Виктору Полищуку и его жене.

Почему государство позволило Полищуку провернуть подобные шаги вместо того, чтобы направить взыскание на активы предпринимателя – остается загадкой.

Открытым остается и вопрос реакции государства на связи семьи Полищука с Россией. Как ранее писал "Телеграф", жена Полищука — Лилия Ризва, является племянницей жены экс-президента России Дмитрия Медведева. В декабре 2013 года, как выявило Еспресо TV, она вместе с Еленой Березовской (лицо, близкое к Виктору Януковичу, в 2014 году стала основательницей пропагандистского ресурса "Украина.ру") возила в Россию детей из Броваров с явно пропагандистской целью.

Между прочим, несмотря на все упомянутые вопиющие скандалы Виктор Полищук долго позволял себе спокойно путешествовать за границу. По данным расследования, проведенного "Схемами", с начала широкомасштабной войны он совершил по меньшей мере 5 поездок — две в 2022 и 2023 годах, а также в 2024-м. Оформлено это все было как волонтерские поездки, поэтому Полищук был, якобы, устроен водителем и внесен в систему "Путь". В апреле 2024 года это стало поводом для открытия уголовного производства по Полищуку о незаконном пересечении границы, но оно, похоже, так ничем не закончилось.

"Телеграф" и дальше будет отслеживать ситуацию вокруг подсанкционного бизнесмена Виктора Полищука, который пропри гигантские долги (а они сегодня достигают около 800 млн долларов, где больше половины – перед государством), связи с РФ и многочисленные обвинения в мошенничестве продолжает оставаться на свободе и развивает. Станет ли арест значительной части складского бизнеса Полищука свидетельством того, что государство все же решило дожать непотопляемого махинатора — покажет время. Не переключайтесь.