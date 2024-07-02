На Київ насувається негода: коли чекати дощ з грозою

В області оголосили жовтий рівень небезпечності

У вівторок, 2 липня, у Києві та області очікується короткочасний дощ із грозою. Негода може завітати до столиці в найближчі години.

Про небезпечні метеорологічні явища повідомляє Український гідрометеорологічний центр. На Київщині оголосили І (жовтий) рівень небезпечності.

Гроза може протриматися до кінця доби. Фахівці рекомендують киянам під час негоди зачиняти вікна та не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері.

Також Укргідрометцентр попереджає про надзвичайний рівень пожежної небезпеки 3-5 липня на Київщині. Фахівці зазначають, що погодні умови будуть сприятливі для виникнення та поширення пожеж.

Зазначимо, сьогодні, 2 липня, в Києві температура повітря становить +30°. Вночі може опуститися до +21°…+19°. Наразі небо малохмарне.

Завтра, 3 липня, за прогнозом синоптиків, варто очікувати місцями короткочасний дощ. Стовпчики термометра вдень підіймуться до +27°…+29°, вночі впадуть до +20°…+18°.

Нагадуємо, у вівторок, 2 липня, у Києві концентрація діоксиду азоту в повітрі сягне гранично допустимих значень. Це може негативно вплинути на самопочуття людей, особливо тих, які мають проблеми з диханням.

Спекотна та суха погода сприяє накопиченню й інших токсичних речовин в приземному шарі повітря. Тому киянам рекомендують часто пити воду, зробити вологе прибирання та по можливості вентилювання приміщень. Також перебувати в паркових зонах, якомога далі від автомобільних доріг та залізниць. Уникати довгого перебування на сонці.

Раніше "Телеграф" писав, коли у Києві почне спадати спека. Скоро до столиці завітає мокра погода з вітрами та невеликим зниженням температури.