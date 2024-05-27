"Обычная трусость": СМИ жестко раскритиковали Евросоюз за соболезнования по поводу смерти Раиси

Ранее европейские лидеры не были такими слабыми, но сейчас они демонстрируют просто феерическую трусость и беспомощность.

Европейский Союз выразил соболезнования по поводу смерти иранского президента Ибрагима Раиси, погибшего в авиакатастрофе. Однако возмущает факт, что Евросоюз выразил соболезнования по поводу смерти лица, ответственного за тысячи смертей в Иране и жестоких репрессий против иранского народа.

Об этом пишет американское издание Politico. Отмечается, что соболезнование выразил не только Евросоюз, но отдельные национальные правительства стран.

"Искренние соболезнования" человеку, который как лидер так называемого комитета смерти аятоллы Рухоллы Хомейни отдал приказ о казни сотен, если не тысяч, диссидентов, многие из которых были повешены на кранах на общественной площади; мужчина, ответственный за жестокое подавление иранского движения "Женщины, жизнь, свобода"; отрицатель Холокоста, который поклялся стереть Израиль с лица земли", – напоминает издание перечень "подвигов" Раиси.

Отмечается, что пока ЕС выражал сожаление – что было очень похоже на "крокодиловы слезы" (статья издания называется "Жалкие крокодиловы слезы ЕС для иранского палача") – в Иране люди праздновали его смерть за закрытыми дверями. А в США, которые также выразили свое сожаление, даже формулировки, озвученные государственным секретарем Энтони Блинкеном, вызвали гнев в Конгрессе – Блинкена обвинили в том, что он стал слишком мягким к режиму аятолл.

Издание пишет, что ЕС, возможно, думает, что прибег к дипломатическим уловкам. Однако в реальном недипломатическом мире это называется "обычная трусость".

"Европа все еще сохраняет надежду, что она сможет каким-то образом возродить неудачное ядерное соглашение с Ираном, ослабившее санкции против Тегерана в обмен на разрешение международных инспекций его атомной деятельности. Чтобы сохранить двери открытыми, европейские лидеры, страны которых также могут извлечь выгоду от восстановления торговли с Ираном, приложили усилия, чтобы не оскорбить режим. По этой логике, невыражение соболезнования по поводу смерти Раиси было бы расценено как ненужная провокация", – говорится в материале.

Чрезвычайно возмутителен тот факт, что пока глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выражал соболезнования, в печально известной тегеранской тюрьме Эвин уже два года сидит европейский дипломат Иоганн Флодерус, арестованный в Иране, когда проводил там отпуск. Иранцы выдвинули Флодерусу абсурдное обвинение в "коррупции на Земле" – в исламской шизореспублике под это можно подогнать любое реальное или придуманное преступление.

Кроме того, с 2015 года Иран провел на территории ЕС более 10 операций, где убил и похитил нескольких человек. В 2022 году, уже в разгар войны российских террористов и их иранских приспешников против Украины, ЕС обменял офицера разведки Ирана, схваченного при попытке устроить теракт во Франции, на захваченного режимом аятолл бельгийского гуманитарного работника Оливье Вандекастеле. В 2020 году иранские агенты в Дубаях выследили и выкрали немецкого гражданина, этнического иранца Джамшида Шармахда, критика режима. 69-летний владелец немецкого паспорта был осужден и казнен, что не помешало канцлеру Олафу Шольцу на этой неделе посочувствовать Ирану по поводу смерти палача.

Издание резюмирует, что ранее европейские лидеры не были так слабы. Но сейчас они демонстрируют просто феерическую трусость и беспомощность.

Напомним, вечером 19 мая вертолет, на борту которого находились президент Ибрагим Раиси, глава МИД Ирана Хоссейн Амирабдоллахян и аятолла Мохаммад Али Аль-э-Хашем, перестал подавать сигнал в горах. Началась поисковая операция. Турция помогала Ирану, отправив свои беспилотники. К поисковой операции привлекли 73 спасательные группы. Во время ее проведения появились первые сообщения о том, что в авиакатастрофе никто не выжил. Позже гибель президента Ирана официально подтвердили. В стране объявили траур.

Ранее "Телеграф" писал, чем известен Ибрагим Раиси и почему его называли "тегеранским мясником". У союзника Путина недобрая слава в родной стране.

После гибели президента Ирана Ибрагима Раиси в авиакатастрофе исполняющим его обязанности назначен первый вице-президент страны Мохаммад Мохбер. Он будет руководить иранским кабинетом министров до выборов (в которых, кстати, немало своих тонкостей) нового лидера государства.