"Срочно нужен план". В Польше обеспокоены будущим Европы

Он должен отвечать интересам Европы

В Европе опасаются, что ее будущее могут решать другие мировые игроки. Поэтому странам пора создать свой план действий по Украине.

Об этом в сети X написал глава правительства Польши Дональд Туск. По его словам, подготовку следует начинать сейчас.

"Европе срочно нужен собственный план действий по Украине и нашей безопасности. В противном случае наше будущее будут решать другие глобальные игроки, необязательно в соответствии с нашими собственными интересами. Этот план нужно подготовить сейчас. Нельзя терять время", — говорится в сообщении.

Добавим, что во время выступления на Мюнхенской конференции президент Украины Владимир Зеленский призвал Европу создать собственные Вооруженные силы, чтобы противостоять внешним угрозам.

"Нам нужна своя армия. Пришло время для создания Вооруженных сил Европы", — подчеркнул президент.

По его словам, в настоящее время мир нуждается в решительности, целеустремленности и действиях для единства и независимости.

Напомним, что на конференции в Мюнхене Зеленский рассказал о больших планах на третью годовщину полномасштабного вторжения России.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что группа европейских стран рассматривает возможность отправки военных контингентов в Украину для обеспечения выполнения предстоящего мирного соглашения с Россией. Подготовка к такому шагу продолжается уже больше года, по данным СМИ.