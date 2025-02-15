"Терміново потрібен план". У Польщі занепокоєні майбутнім Європи

Він має відповідати інтересам Європи

У Європі побоюються, що її майбутнє можуть вирішувати інші глобальні гравці. Тому країнам час створити свій план дій щодо України.

Про це у мережі X написав глава уряду Польщі Дональд Туск. За його словами, підготовку слід починати зараз.

"Європі терміново потрібен власний план дій щодо України та нашої безпеки. В іншому випадку наше майбутнє вирішуватимуть інші глобальні гравці, необов’язково відповідно до наших власних інтересів. Цей план треба підготувати зараз. Не можна втрачати часу", — йдеться у повідомленні.

Додамо, що під час своєї промови на Мюнхенській конференції президент України Володимир Зеленський закликав Європу створити власні Збройні сили, аби протистояти зовнішнім загрозам.

"Нам потрібна своя армія. Настав час для створення Збройних сил Європи", — підкреслив президент.

За його словами, наразі світ потребує рішучості, цілеспрямованості та дій для єдності і незалежності.

Нагадаємо, що на конференції у Мюнхені Зеленський розповів про великі плани на третю річницю повномасштабного вторгнення Росії.

Раніше "Телеграф" розповідав, що група європейських країн розглядає можливість відправки військових контингентів в Україну для забезпечення виконання майбутньої мирної угоди з Росією. Підготовка до такого кроку триває вже понад рік, за даними ЗМІ.