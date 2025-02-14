"Безумная цена любви": в Киеве продают корзину с 501 розой за сумасшедшую сумму

Это прекрасный вариант заявить о своих серьезных намерениях, говорят флористы.

День влюбленных традиционно ассоциируется с букетами цветов для любимых. В этом году столичные флористы предлагают особенно роскошные варианты для тех, кто готов потратить немалые деньги на праздничный подарок.

Одной из самых дорогих цветочных композиций ко Дню святого Валентина стала корзина с 501 красной розой стоимостью 58 699 гривен. Такое предложение можно найти в одном из киевских онлайн-магазинов цветов. "Это прекрасный вариант заявить о своих серьезных намерениях", — говорится в описании букета.

В стоимость букета входит бесплатная доставка по Киеву, открытка и фотоотчет о моменте вручения. Продавцы гарантируют свежесть цветов и возможность доставки в указанное заказчиком время.

Композиция состоит из импортных красных роз премиум-качества, праздничной упаковки и плетеной корзины. Цветочный магазин также предлагает доставку подобных букетов в другие города Украины, в частности в Кропивницкий и Полтаву. Кроме того, можно дозаказать подарок к заказу – надувные шарики, коробку конфет, мягкую игрушку и прочее.

Ранее "Телеграф" также писал о том, как правильно поздравлять на украинском в СМС и мессенджерах, чтобы не испортить праздник Дня влюбленных. Ошибки в написании названий праздников могут не только испортить впечатление от поздравления, но и вызвать неудобство отправителя.