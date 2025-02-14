Шалена ціна кохання: у Києві продають кошик із 501 трояндою за шалену суму

Це прекрасний варіант заявити про свої серйозні наміри, кажуть флористи

День закоханих традиційно асоціюється з букетами квітів для коханих. Цьогоріч столичні флористи пропонують особливо розкішні варіанти для тих, хто готовий витратити чималі кошти на святковий подарунок.

Однією з найдорожчих квіткових композицій до Дня святого Валентина став кошик із 501 червоною трояндою вартістю 58 699 гривень. Таку пропозицію можна знайти в одному з київських онлайн-магазинів квітів. "Це прекрасний варіант заявити про свої серйозні наміри", — йдеться в описі до букета.

До вартості букету входить безкоштовна доставка по Києву, святкова листівка та фотозвіт про момент вручення. Продавці гарантують свіжість квітів та можливість доставки у зазначений замовником час.

Композиція складається з імпортних червоних троянд преміум-якості, святкової упаковки та плетеного кошика. Квітковий магазин також пропонує доставку подібних букетів в інші міста України, зокрема до Кропивницького та Полтави. Крім того, можна дозамовити подарунок до замовлення — надувні кульки, коробку цукерок, м’яку іграшку та інше.

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