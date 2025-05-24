Укр

Не делайте это 24 мая, если не хотите остаться без денег

Автор
Виктория Козар
Дата публикации
Читати українською
Автор
Что нельзя делать 24 мая
Что нельзя делать 24 мая. Фото Freepik

Узнайте, что нельзя делать в этот день

В субботу, 24 мая, по новому стилю, христиане чтят преподобного Симеона Столбника. До введения новоюлианского календаря святого упоминали 6 июня.

Симеон Столбник появился на свет в Антиохии Сирийской в 521 году. В 18 лет стал монахом, вел аскетическую жизнь и много молился. Люди приходили к мужчине, чтобы исцелиться или получить помощь.

Симеон Столбник
Симеон Столбник, фото из сети

Некоторое время Симеон жил в пещере, а затем построил столб, на котором поселился. Там он провел, по разным данным, от 47 до 68 лет. Умер в 80 лет. Возле столба Симеона построили монастырь, который посещали много верующих.

Традиции и приметы 24 мая

Верующие в этот день идут в храм и молятся Симеону Столбнику. А наши предки у Симеонов день убирали и занимались домашними делами. Также особенно уважали шиповник, который ассоциировался с молодостью и красотой. Отваром из растения умывали кожу, чтобы была упругой.

  • Цветет шиповник – скоро будет тепло;
  • начинают летать комары – ждите засушливого лета;
  • падает дождь – в лесу будет много грибов.

Что нельзя делать 24 мая

  • Не стоит начинать что-то новое, потому что успеха в этом не будет.
  • Запрещено сплетничать, говорить о ком-то плохо, ссориться. Негатив может приумножаться и дальше.
  • Не стоит одалживать кому-то деньги, потому что можете потерять достаток.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда в 2025 году отмечают День отца. До него осталось немного времени.

Теги:
#Традиции #Приметы #Запреты #Свято