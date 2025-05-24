Не делайте это 24 мая, если не хотите остаться без денег
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Узнайте, что нельзя делать в этот день
В субботу, 24 мая, по новому стилю, христиане чтят преподобного Симеона Столбника. До введения новоюлианского календаря святого упоминали 6 июня.
Симеон Столбник появился на свет в Антиохии Сирийской в 521 году. В 18 лет стал монахом, вел аскетическую жизнь и много молился. Люди приходили к мужчине, чтобы исцелиться или получить помощь.
Некоторое время Симеон жил в пещере, а затем построил столб, на котором поселился. Там он провел, по разным данным, от 47 до 68 лет. Умер в 80 лет. Возле столба Симеона построили монастырь, который посещали много верующих.
Традиции и приметы 24 мая
Верующие в этот день идут в храм и молятся Симеону Столбнику. А наши предки у Симеонов день убирали и занимались домашними делами. Также особенно уважали шиповник, который ассоциировался с молодостью и красотой. Отваром из растения умывали кожу, чтобы была упругой.
- Цветет шиповник – скоро будет тепло;
- начинают летать комары – ждите засушливого лета;
- падает дождь – в лесу будет много грибов.
Что нельзя делать 24 мая
- Не стоит начинать что-то новое, потому что успеха в этом не будет.
- Запрещено сплетничать, говорить о ком-то плохо, ссориться. Негатив может приумножаться и дальше.
- Не стоит одалживать кому-то деньги, потому что можете потерять достаток.
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