Не делайте это 24 мая, если не хотите остаться без денег

Узнайте, что нельзя делать в этот день

В субботу, 24 мая, по новому стилю, христиане чтят преподобного Симеона Столбника. До введения новоюлианского календаря святого упоминали 6 июня.

Симеон Столбник появился на свет в Антиохии Сирийской в 521 году. В 18 лет стал монахом, вел аскетическую жизнь и много молился. Люди приходили к мужчине, чтобы исцелиться или получить помощь.

Симеон Столбник, фото из сети

Некоторое время Симеон жил в пещере, а затем построил столб, на котором поселился. Там он провел, по разным данным, от 47 до 68 лет. Умер в 80 лет. Возле столба Симеона построили монастырь, который посещали много верующих.

Традиции и приметы 24 мая

Верующие в этот день идут в храм и молятся Симеону Столбнику. А наши предки у Симеонов день убирали и занимались домашними делами. Также особенно уважали шиповник, который ассоциировался с молодостью и красотой. Отваром из растения умывали кожу, чтобы была упругой.

Цветет шиповник – скоро будет тепло;

начинают летать комары – ждите засушливого лета;

падает дождь – в лесу будет много грибов.

Что нельзя делать 24 мая

Не стоит начинать что-то новое, потому что успеха в этом не будет.

Запрещено сплетничать, говорить о ком-то плохо, ссориться. Негатив может приумножаться и дальше.

Не стоит одалживать кому-то деньги, потому что можете потерять достаток.

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