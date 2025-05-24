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Не робіть це 24 травня, якщо не захочете залишитися без грошей

Автор
Вікторія Козар
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Що не можна робити 24 травня
Що не можна робити 24 травня. Фото Freepik

Дізнайтеся, що не можна робити у цей день

У суботу, 24 травня, за новим стилем, християни вшановують преподобного Симеона Стовпника. До введення новоюліанського календаря святого згадували 6 червня.

Симеон Стовпник з'явився на світ в Антіохії Сирійській 521 року. У 18 років став ченцем, вів аскетичне життя і багато молився. Люди приходили до чоловіка, аби зцілитися чи отримати допомогу.

Симеон Стовпник
Симеон Стовпник, фото з мережі

Певний час Симеон жив у печері, а згодом збудував стовп, на якому поселився. Там він провів, за різними даними, від 47 до 68 років. Помер у 80 років. Біля стовпа Симеона збудували монастир, який відвідувало багато вірян.

Традиції та прикмети 24 травня

Віряни у цей день йдуть до храму та моляться до Симеона Стовпника. А наші пращури у Симеонів день прибирали та займалися домашніми справами. Також особливо шанували шипшину, яка асоціювалась з молодістю та красою. Відваром з рослини вмивали шкіру, аби була пружною.

  • Цвіте шипшина — скоро буде тепло;
  • починають літати комарі — чекайте посушливого літа;
  • падає дощ — у лісі буде багато грибів.

Що не можна робити 24 травня

  • Не варто починати щось нове, бо успіху в цьому не буде.
  • Заборонено пліткувати, говорити про когось погано, сваритися. Негатив може примножуватися й надалі.
  • Не варто позичати комусь гроші, бо можете втратити достаток.

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#Традиції #Прикмети #Заборони #Свято