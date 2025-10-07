Там родилось более 350 тысяч малышей: что произошло с роддомом №1 в Днепре

В этом роддоме специализировались на преждевременных родах

В Украине осталось немало мест с интересной историей: старинные здания, улицы и заведения, хранящие воспоминания тысячи людей. К примеру рынок "Барабашово" в Харькове. Также в сети вспомнили Днепропетровский роддом №1, который открыли в 1962 году.

Что нужно знать:

В роддоме №1 в Днепре выхаживали недоношенных детей

Заведение награждали орденом Трудового Красного Знамени

В этом роддоме родилось более 350 тысяч малышей

"Телеграф" расскажет историю Днепропетровского роддома №1, что говорят местные об этом заведении и что там происходит сейчас.

Что известно о Днепропетровском роддоме №1

Городской роддом стал первым медицинским учреждением в Днепре, где занимались контролем преждевременных родов. Также в этом заведении заботились о недоношенных новорожденных. Он был расположен на улице Ленина, 2 (сейчас – Воскресенская). Роддом в Днепре открыла заслуженный врач Украины Наталья Горохова. Она работала первым главным врачом и руководила медучреждением в течение 25 лет.

Днепропетровский роддом №1, Фото с фейсбук-сообщества "История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск"

В 1965 году роддом №1 оборудовали под кафедру акушерства и гинекологии Днепропетровской государственной медицинской академии. Здесь впервые была разработана методика определения зрелости легких плода, методика медикаментозного лечения для ускорения их созревания и профилактика синдрома дыхательных расстройств.

Фото с фейсбук-сообщества "История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск"

Позже отделение новорожденных в роддоме разделили на два других — для доношенных и недоношенных детей. Ранее в Днепре не было ни одного медучреждения, где бы выхаживали недоношенных малышей.

Фото с фейсбук-сообщества "История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск"

В 1972 году Днепропетровский роддом №1 отметили орденом Трудового Красного Знамени. Это была одна из самых высоких наград СССР, которую заведение получило за результаты в выхаживании недоношенных детей. За время существования заведения там родилось более 350 тысяч малышей.

Фото с фейсбук-сообщества "История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск"

Под сообщением в фейсбуке пользователи сети делятся своими воспоминаниями о роддоме №1 в Днепре. Многие из местных были рождены именно там.

"Однажды уже писал. Там родилась дочь 8 апреля 1973 года, и в этот день расцвели абрикосы… Через 13 лет в день рождения — пришли в роддом. Абрикос был в цвету!".

Скриншот с фейсбук-сообщества "История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск"

"Я также родила сыночка в этом роддоме. Прекрасное отношение, прекрасные врачи и акушерки. Надеюсь, традиции будут сохранены. Всем здоровья и благополучия".

Скриншот с фейсбук-сообщества "История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск"

"Там было отделение для детей, рожденных с патологией, и работали там люди с добрым сердцем. Спасибо им за тех малышей, которых они выхаживали! И за тех мам, которых они успокаивали!".

Скриншот с фейсбук-сообщества "История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск"

"И я там родилась — в феврале 1967 года. А сестренка — в феврале 1975-го! А вот наши дети, к сожалению, родились уже не здесь".

Скриншот с фейсбук-сообщества "История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск"

"Наш роддом! Здесь рожала я, а потом и моя дочь! А моя младшая сестра родила здесь двоих деток".

Скриншот с фейсбук-сообщества "История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск"

"Хвала персонала! Но в долгие советские годы об этом роддоме ходила недобрая "слава" — никто не хотел и не советовал туда попадать".

Скриншот с фейсбук-сообщества "История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск"

Сейчас Днепропетровский роддом №1 продолжает работать — в заведении сделали ремонт. На странице роддома в инстаграме рассказывают все о рождении детей и делятся видео этого процесса.

Днепропетровский роддом №1 сейчас, фото idnepryanin.com

Ранее "Телеграф" рассказывал, как раньше выглядела железнодорожная станция Лоцманска в Днепре. Местные называют ее Южным вокзалом.