Там родилось более 350 тысяч малышей: что произошло с роддомом №1 в Днепре
В этом роддоме специализировались на преждевременных родах
В Украине осталось немало мест с интересной историей: старинные здания, улицы и заведения, хранящие воспоминания тысячи людей. К примеру рынок "Барабашово" в Харькове. Также в сети вспомнили Днепропетровский роддом №1, который открыли в 1962 году.
"Телеграф" расскажет историю Днепропетровского роддома №1, что говорят местные об этом заведении и что там происходит сейчас.
Что известно о Днепропетровском роддоме №1
Городской роддом стал первым медицинским учреждением в Днепре, где занимались контролем преждевременных родов. Также в этом заведении заботились о недоношенных новорожденных. Он был расположен на улице Ленина, 2 (сейчас – Воскресенская). Роддом в Днепре открыла заслуженный врач Украины Наталья Горохова. Она работала первым главным врачом и руководила медучреждением в течение 25 лет.
В 1965 году роддом №1 оборудовали под кафедру акушерства и гинекологии Днепропетровской государственной медицинской академии. Здесь впервые была разработана методика определения зрелости легких плода, методика медикаментозного лечения для ускорения их созревания и профилактика синдрома дыхательных расстройств.
Позже отделение новорожденных в роддоме разделили на два других — для доношенных и недоношенных детей. Ранее в Днепре не было ни одного медучреждения, где бы выхаживали недоношенных малышей.
В 1972 году Днепропетровский роддом №1 отметили орденом Трудового Красного Знамени. Это была одна из самых высоких наград СССР, которую заведение получило за результаты в выхаживании недоношенных детей. За время существования заведения там родилось более 350 тысяч малышей.
Под сообщением в фейсбуке пользователи сети делятся своими воспоминаниями о роддоме №1 в Днепре. Многие из местных были рождены именно там.
- "Однажды уже писал. Там родилась дочь 8 апреля 1973 года, и в этот день расцвели абрикосы… Через 13 лет в день рождения — пришли в роддом. Абрикос был в цвету!".
- "Я также родила сыночка в этом роддоме. Прекрасное отношение, прекрасные врачи и акушерки. Надеюсь, традиции будут сохранены. Всем здоровья и благополучия".
- "Там было отделение для детей, рожденных с патологией, и работали там люди с добрым сердцем. Спасибо им за тех малышей, которых они выхаживали! И за тех мам, которых они успокаивали!".
- "И я там родилась — в феврале 1967 года. А сестренка — в феврале 1975-го! А вот наши дети, к сожалению, родились уже не здесь".
- "Наш роддом! Здесь рожала я, а потом и моя дочь! А моя младшая сестра родила здесь двоих деток".
- "Хвала персонала! Но в долгие советские годы об этом роддоме ходила недобрая "слава" — никто не хотел и не советовал туда попадать".
Сейчас Днепропетровский роддом №1 продолжает работать — в заведении сделали ремонт. На странице роддома в инстаграме рассказывают все о рождении детей и делятся видео этого процесса.
