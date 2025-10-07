Там народилося понад 350 тисяч малюків: що сталося із пологовим будинком №1 у Дніпрі

У цьому пологовому спеціалізувалися і на передчасних пологах

В Україні залишилось чимало місць з цікавою історією: старовинні будівлі, вулиці та заклади, які зберігають спогади тисячі людей. Наприклад ринок "Барабашово" у Харкові. Також у мережі згадали Дніпропетровський пологовий будинок №1, який відкрили у 1962 році.

Що треба знати:

У пологовому будинку №1 у Дніпрі виходжували недоношених дітей

Заклад нагороджували орденом Трудового Червоного Прапора

У цьому пологовому народилося понад 350 тисяч малюків

"Телеграф" розповість історію Дніпропетровського пологового будинку №1, що кажуть місцеві про цей заклад і що там відбувається зараз.

Що відомо про Дніпропетровський пологовий будинок №1

Міський пологовий будинок став першим медичним закладом у Дніпрі, де займалися контролем передчасних пологів. Також у цьому закладі дбали про недоношених новонароджених. Він був розташований на вулиця Леніна, 2 (зараз — Воскресенська). Пологовий у Дніпрі відкрила заслужена лікарка України Наталія Горохова. Вона працювала першим головним лікарем та керувала медзакладом протягом 25 років.

Дніпропетровський пологовий будинок №1, Фото з фейсбук-спільноти "Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ"

У 1965 році пологовий будинок №1 обладнали під кафедру акушерства та гінекології Дніпропетровської державної медичної академії. Тут вперше розробили методику визначення зрілості легень плода, методику медикаментозного лікування для прискорення їхнього дозрівання та профілактики синдрому дихальних розладів.

Фото з фейсбук-спільноти "Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ"

Пізніше відділення новонароджених у пологовому поділили на два інших — для доношених та недоношених дітей. Раніше у Дніпрі не було жодного медзакладу, де б виходжували недоношених малюків.

Фото з фейсбук-спільноти "Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ"

У 1972 році Дніпропетровський пологовий будинок №1 відзначили орденом Трудового Червоного Прапора. Це була одна з найвищих нагород СРСР, яку заклад отримав за результати у виходжуванні недоношених дітей. Протягом існування закладу там народилося понад 350 тисяч малюків.

Фото з фейсбук-спільноти "Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ"

Під дописом у фейсбуці користувачі мережі діляться своїми спогадами про пологовий №1 у Дніпрі. Багато хто з місцевих був народжений саме там.

"Якось вже писав. Там народилася дочка 8 квітня 1973 року, і в цей день розцвіли абрикоси… Через 13 років у день народження — прийшли до пологового будинку. Абрикос був у цвіті!".

Скриншот з фейсбук-спільноти "Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ"

"Я також народила синочка в цьому пологовому будинку. Чудове ставлення, прекрасні лікарі та акушерки. Сподіваюся, традиції буде збережено. Усім здоров’я та добробуту".

Скриншот з фейсбук-спільноти "Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ"

"Там було відділення для діток, народжених із патологією, і працювали там люди з добрим серцем. Дякую їм за тих малюків, яких вони виходжували! І за тих матусь, яких вони заспокоювали!".

Скриншот з фейсбук-спільноти "Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ"

"І я там народилася — у лютому 1967 року. А сестричка — у лютому 1975-го! А от наші діти, на жаль, народилися вже не тут".

Скриншот з фейсбук-спільноти "Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ"

"Наш пологовий будинок! Тут народжувала я, а потім і моя донька! А моя молодша сестра народила тут двох діток".

Скриншот з фейсбук-спільноти "Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ"

"Хвала персоналу! Але в довгі радянські роки про цей пологовий будинок ходила недобра "слава" — ніхто не хотів і не радив туди потрапляти".

Скриншот з фейсбук-спільноти "Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ"

Зараз Дніпропетровський пологовий будинок №1 продовжує працювати — у закладі зробили ремонт. На сторінці пологового в інстаграмі розповідають все про народження дітей та діляться відео цього процесу.

Дніпропетровський пологовий будинок №1 зараз, фото idnepryanin.com

