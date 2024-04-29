"Боруссия" Д - ПСЖ: букмекеры оценили шансы команд в полуфинале Лиги чемпионов

Специалисты выделили явного фаворита в этой паре

В среду, 1 мая, в Дортмунде (Германия) состоится второй полуфинал Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Боруссия" Д — ПСЖ.

По мнению букмекеров, французский суперклуб фаворит не только в гостевой игре, но и в противостоянии в целом. Об этом сообщает Favbet.

На выход парижан в финал турнира специалисты предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,43. В то же время подобный успех немцев менее вероятен — коэффициент 3,00. Добавим, что вероятность победы "Шмелей" оценивается в 35%, а французов — в 39%.

Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов "Боруссия" Д — ПСЖ:

Favbet: (победа "Боруссии" Д 2,81 — ничья 3,75 — победа ПСЖ 2,37)

William Hill: (2,70 — 3,80 — 2,70)

Bwin: (2,70 — 3,70 — 2,40)

Игра "Боруссия" Д — ПСЖ состоится на "BVB-Штадионе". Накануне "Телеграф" сообщал, где смотреть эту встречу в прямом эфире в Украине.

Напомним, в первом раунде плей-офф Лиги чемпионов ПСЖ выбил испанский "Реал Сосьедад", а в 1/4 финала сломил сопротивление испанской "Барселоны". "Боруссия" Д в 1/8 финала ЛЧ обыграла нидерландский ПСВ, а в четвертьфинале справилась с испанским "Атлетико".