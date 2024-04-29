"Боруссія" Д — ПСЖ: букмекери оцінили шанси команд у півфіналі Ліги чемпіонів

Фахівці виділили явного фаворита у цій парі

У середу, 1 травня, у Дортмунді (Німеччина) відбудеться другий півфінал Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Боруссія" Д — ПСЖ.

На думку букмекерів, французький суперклуб фаворит не лише у гостьовій грі, а й у протистоянні загалом. Про це повідомляє Favbet.

На вихід парижан у фінал турніру фахівці пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 1,43. В той самий час подібний успіх німців менш ймовірний — коефіцієнт 3,00. Додамо, що ймовірність перемоги "Джмелів" оцінюється в 35%, а французів — у 39%.

Прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів "Боруссія" Д — ПСЖ:

Favbet: (перемога "Боруссії" Д 2,81 — нічия 3,75 — перемога ПСЖ 2,37)

William Hill: (2,70 — 3,80 — 2,70)

Bwin: (2,70 — 3,70 — 2,40)

Гра "Боруссія" Д — ПСЖ відбудеться на "BVB-Штадіоні". Напередодні "Телеграф" повідомляв, де дивитися цю зустріч у прямому ефірі в Україні.

Нагадаємо, у першому раунді плей-оф Ліги чемпіонів ПСЖ вибив іспанський "Реал Сосьєдад", а в 1/4 фіналу зламав опір іспанської "Барселони". "Боруссія" Д в 1/8 фіналу ЛЧ обіграла нідерландський ПСВ, а у чвертьфіналі впоралася з іспанським "Атлетіко".