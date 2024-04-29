"Баварія" — "Реал": онлайн-трансляція півфіналу Ліги чемпіонів

Європейські гранди борються за путівку у фінал

У вівторок, 30 квітня, "Баварія" у рамках першого матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24 прийме "Реал". Напередодні мюнхенський клуб вперше за довгий час склав із себе повноваження чемпіона Німеччини.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Баварія" — "Реал". Зустріч відбудеться у Мюнхені (Німеччина) на однойменній арені, початок поєдинку – о 22:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу "Баварія" — "Реал" — початок о 22:00 (оновлюється)

Команди фактично припинили боротьбу в національних першостях, а тому всі сили обидва клуби кинули на Лігу чемпіонів. Вершкові, вибивши "Ман Сіті" з турніру, стали головним фаворитом на тріумф в єврокубку, проте "Баварія", попри провальний сезон на внутрішній арені, здатна дати бій Королівському клубу.

Напередодні "Телеграф" повідомляв, де дивитися матч "Баварія" — "Реал" у прямому ефірі в Україні, а також ділився прогнозом букмекерів на це протистояння.

Нагадаємо, в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Баварія" вибила італійський "Лаціо", а у чвертьфіналі мюнхенці пройшли англійський "Арсенал". "Реал", у свою чергу, у непростих матчах здолав німецький РБ Лейпциг та "Манчестер Сіті" з Англії. У цих протистояннях чудово проявив себе український воротар Андрій Лунін.