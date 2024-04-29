"Бавария" - "Реал": букмекеры дали прогноз, кто выйдет в финал Лиги чемпионов

Шансы команд в первой игре практически равны

Во вторник, 30 апреля, в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24 состоится классическое европейское дерби. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Бавария" — "Реал".

По мнению букмекеров, мюнхенцы являются небольшими фаворитами первого поединка, однако специалисты считают, что в финал турнира выйдут мадридцы. Об этом сообщает Favbet.

Аналитики предлагают сделать ставку на проход Сливочных в финал ЛЧ с коэффициентом 1,57. Подобный триумф Красных оценивается коэффициентом 2,50. Добавим, что букмекеры оценили вероятность победы "Баварии" в первой игре в 38%, а "Реала" — в 35%.

Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов "Бавария" — "Реал":

Favbet: (победа "Баварии" 2,55 — ничья 3,60 — победа "Реала" 2,82)

William Hill: (2,45 — 3,60 — 2,70)

Bwin: (2,40 — 3,60 — 2,75)

Матч "Бавария" — "Реал" состоится в Мюнхене (Германия) на одноименной арене. Накануне "Телеграф" сообщал, где смотреть эту игру в прямом эфире в Украине.

Напомним, в 1/8 финала Лиги чемпионов "Бавария" выбила итальянский "Лацио", а в четвертьфинале мюнхенцы прошли английский "Арсенал". "Реал", в свою очередь, в тяжелейших матчах прошел немецкий РБ Лейпциг и "Манчестер Сити" из Англии.