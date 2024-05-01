Другий півфінал Ліги чемпіонів завершився сенсацією (відео)

Перша гра відбулася у Німеччині

У середу, 1 травня, "Боруссія" Д приймала ПСЖ у рамках першого півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24. Гра у відповідь пройде 7 травня в Парижі (Франція).

Поєдинок, що проходив у Дортмунді (Німеччина) на BVB-Штадіоні, завершився з рахунком 1:0 на користь "Боруссії" Д. Про це повідомляє "Телеграф".

Команди досить обережно грали у першій половині, але при цьому обидві активно грали у пресингу, через що було багато помилок під час передач. Парижани трохи більше володіли м’ячем, але рахунок відкрили саме господарі. На 36-й хвилині Ніклас Фюллькруг вийшов на побачення з Доннаруммою і розпечатав ворота французів.

У другому таймі команди почали грати на зустрічних курсах. Мбаппе та Хакімі в одній атаці поцілили у штангу, а дортмундці на це відповіли рядом моментів за участю Фюллькруга.

"Боруссія" Дортмунд – ПСЖ – 1:0

Гол: Фуллькруг, 36

Попередження: Маатсен, 19, Шлоттербек, 74

"Боруссія" Д: Кобель — Реєрсон (Вольф, 87), Хуммельс, Шлоттербек, Маатсен — Забітцер, Джан — Адеємі (Ройс, 83), Брандт (Нмеча, 87), Санчо — Фуллькруг (Мукоко, 90+1)

ПСЖ: Доннарумма — Хакімі, Л. Ернандес (Бералдо, 42), Марокіньос, Нуну Мендеш — Заїр-Емер, Вітінья, Фабіан Руїс — Дембеле, Мбаппе, Барколя (Коло Муані, 65)

Статистика матчу Боруссія Д - ПСЖ

Повний відеоогляд матчу "Боруссія" Д — ПСЖ:

Нагадаємо, у першому раунді плей-оф Ліги чемпіонів ПСЖ пройшов іспанський "Реал Сосьєдад", а потім впорався з іспанською "Барселоною". "Боруссія" Д, у свою чергу, в 1/8 фіналу ЛЧ обіграла нідерландський ПСВ, а в 1/4 фіналу вибила іспанський "Атлетіко".

Додамо, у першому півфіналі ЛЧ "Реал" та "Баварія" переможця не виявили.