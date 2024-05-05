"Реал" — "Баварія": букмекери назвали фаворита півфіналу Ліги чемпіонів

Аналітики оцінили шанси команд

У середу, 8 травня, відбудеться півфінальна гра-відповідь Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24 "Реал" — "Баварія". "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Реал" — "Баварія".

На думку букмекерів, у фінал турніру потрапить іспанський колектив. Про це повідомляє Favbet.

На прохід Вершкових у фінал єврокубка фахівці пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 1,49. Тріумф Червоних оцінюється коефіцієнтом 2,75. Додамо, що ймовірність перемоги іспанців в основний час оцінюється у 51%, а подібний успіх гостей – у 24%.

Прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів "Реал" — "Баварія"

Favbet: (перемога "Реала" 1,93 — нічия 3,85 — перемога "Баварії" 4,05)

William Hill: (1,83 — 3,75 — 4,00)

Bwin: (1,87 — 3,80 — 3,80)

Матч "Реал" — "Баварія" відбудеться у Мадриді (Іспанія) на стадіоні "Сантьяго Бернабеу". У прямому ефірі в Україні гру покаже megogo. Нагадаємо, у першій грі, яка відбулася у Мюнхені (Німеччина), команди переможця не виявили (2:2).

Відеоогляд матчу "Баварія" — "Реал"

У 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Баварія" пройшла італійський "Лаціо", після чого переграла англійський "Арсенал". "Реал", у свою чергу, у першому раунді плей-оф ЛЧ обіграв німецький РБ Лейпциг, а потім "Манчестер Сіті" з Англії.