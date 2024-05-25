"Боруссия" Д - "Реал": где и когда состоится финал Лиги чемпионов

Главный матч в клубном европейском футболе уже скоро

В субботу, 1 июня, состоится финал Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24 "Боруссия" Д — "Реал". Накануне Сливочные выиграли чемпионат Испании.

В восьмой раз "Уэмбли" (старая и новая арены) примет главный еврокубковый матч года. Об этом сообщает "Телеграф".

"Боруссия" Д провалила сезон на внутренней арене, однако решила задачу выхода в ЛЧ 2024/25. "Реал", в свою очередь, досрочно выиграл Ла Лигу и бросит все силы на триумф в еврокубке. Однако немецкий коллектив уже доказал, что его нельзя списывать со счетом.

Матч "Боруссия" Д — "Реал" пройдет в Лондоне (Великобритания) на арене "Уэмбли", начало встречи — в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, в 1/8 финала Лиги чемпионов "Реал" прошел немецкий РБ Лейпциг, а затем сенсационно выбил английский "Манчестер Сити". В полуфинале турнира мадридцы не без проблем одолели немецкую "Баварию".

"Боруссия" Д, в свою очередь, в первом раунде плей-офф ЛЧ обыграла нидерландский ПСВ, в 1/4 финала победила испанский "Атлетико", а в 1/2 — французский "Пари Сен-Жермен".