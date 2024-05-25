"Боруссія" Д — "Реал": де і коли відбудеться фінал Ліги чемпіонів

Головний матч у клубному європейському футболі вже скоро

У суботу, 1 червня, відбудеться фінал Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24 "Боруссія" Д — "Реал". Напередодні Вершкові виграли чемпіонат Іспанії.

У восьмий раз "Вемблі" (стара та нова арени) прийме головний єврокубковий матч року. Про це повідомляє "Телеграф".

"Боруссія" Д провалила сезон на внутрішній арені, проте вирішила завдання виходу у ЛЧ 2024/25. "Реал" у свою чергу достроково виграв Ла Лігу і кине всі сили на тріумф у єврокубку. Проте німецький колектив уже довів, що його не можна списувати з рахунків.

Матч "Боруссія" Д — "Реал" пройде в Лондоні (Велика Британія) на арені "Вемблі", початок зустрічі — о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Реал" пройшов німецький РБ Лейпциг, а потім сенсаційно вибив англійський "Манчестер Сіті". У півфіналі турніру мадридці не без проблем здолали німецьку "Баварію".

"Боруссія" Д, у свою чергу, у першому раунді плей-оф ЛЧ обіграла нідерландський ПСВ, в 1/4 фіналу перемогла іспанський "Атлетіко", а в 1/2 — французький "Парі Сен-Жермен".