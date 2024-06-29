Чемпион вылетает: на Евро-2024 произошла громкая сенсация (видео)

Действующие чемпионы сложили свои полномочия

В субботу, 29 июня, на чемпионате Европы-2024 по футболу стартовала стадия плей-офф. Открывали программу матчей 1/8 финала итальянцы и швейцарцы.

Встреча, проходившая в Берлине на "Олимпиаштадионе", завершилась со счетом 2:0 в пользу Швейцарии. Об этом сообщает "Телеграф".

Швейцарцы с первых минут начали оказывать давление на ворота итальянцев, что дало свои плоды. Еще в первом тайме Ремо Фройлер и Рубен Варгас ударами со средней и ближней дистанции повергли в шок итальянских болельщиков. Победители Евро-2020 во второй половине не сумели проломить организованную оборону "Крестоносцев", что привело к вылету Скуадра Адзурра на ранней стадии турнира.

Отметим, Швейцария не побеждала Италию с 1993 года, когда команды играли в отборе на ЧМ-1994. Добавим, что в 1/4 финала Евро-2024 швейцарцы сыграют против победителя "дуэли" Англии и Словакии.

Полный видеообзор матча Швейцария — Италия:

Напомним, обе команды на ЧЕ-2024 заняли вторые места в своих группах. Швейцария дала бой Германии (1:1), сыграла вничью с Шотландией (1:1) и победила Венгрию (3:1). Итальянцы вырвали ничью с Хорватией (1:1), проиграли Испании (0:1) и победили Албанию (2:1). Ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей чемпионата Европы-2024 по футболу можно на сайте "Телеграф".