ПСЖ - "Боруссия" Д: онлайн-трансляция полуфинала Лиги чемпионов

Победитель игры выйдет в финал еврокубка

Во вторник, 7 мая, "Пари Сен-Жермен" в рамках ответной игры 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24 примет "Боруссию" Д. Первая игра завершилась победой дортмундцев со счетом 1:0.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча ПСЖ — "Боруссия" Д. Встреча состоится в Париже на стадионе "Парк-де-Пренс", начало поединка — в 22:00 п киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча ПСЖ — "Боруссия" Д — начало в 22:00 (обновляется)

Обе команды достигли определенный целей на внутренней арене: парижане выиграли Лигу 1, а дортмундцы квалифицировались в Лигу чемпионов сезона 2024/25, гарантировав себе место в топ-5 Бундеслиги. Поэтому ПСЖ и "Боруссия" Д бросят все силы на ЛЧ.

Немцам для прохода в финал необходимо не проиграть, а вот французам необходима только победа. В успехе парижан не сомневаются букмекеры. К слову, матч ПСЖ — "Боруссия" Д покажут в Украине в прямом эфире.

Напомним, на пути в полуфинал Лиги чемпионов парижане расправились с двумя испанскими командами. Сначала ПСЖ выбили "Реал Сосьедад", а затем прошел каталонскую "Барселону". "Боруссия" Д, в свою очередь, в 1/4 финала обыграла нидерландский ПСВ, а в 1/8 — испанский "Атлетико" Мадрид.