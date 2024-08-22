"Кривбасс" - "Бетис": онлайн-трансляция матча Лиги конференций

Украинский клуб борется за попадание в основной раунд

В четверг, 22 августа, "Кривбасс" матчем против "Бетиса" (Испания) стартует в раунде плей-офф Лиги конференций УЕФА сезона 2024/25. По итогам прошлого сезона чемпионата Украины криворожский клуб выиграл "бронзу".

"Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча "Кривбасс" — "Бетис". Первая игра между командами состоится в Кошице (Словакия) на одноименном городском стадионе, начало — в 21:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча "Кривбасс" — "Бетис" (обновляется)

Накануне "Телеграф" сообщал, где смотреть игру "Кривбасс" — "Бетис" в Украине, а также делился прогнозом букмекеров на это противостояние. Ответная игра между коллективами пройдет 29 августа в Севилье. Проигравший по итогам 2-матчевого противостояния вылетит из еврокубков.

Напомним, криворожский клуб стартовал в еврокубках с 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, где по итогам двух матчей не сумел пройти чешскую "Викторию" и вылетел в отбор Лиги конференций. Украину на групповом этапе еврокубков представят как минимум две команды — донецкий "Шахтер" (Лига чемпионов) и киевское "Динамо" (ЛЧ или Лига Европы). К слову, киевляне близки к вылету из ЛЧ после поражения от "Зальцбурга" в первой игре (0:2). "Днепр-1" из-за финансовых проблем сезон так и не начал, а "Полесье" не справилось с "Олимпией" из Словении (0:2, 1:2) в отборе ЛК и вылетело из еврокубков.