"Динамо" - "Зальцбург": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

Киевляне находятся в 2 шагах от группового этапа Лиги чемпионов

В среду, 21 августа, киевское "Динамо" проведет первую игру раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/25 против австрийского "Зальцбурга". Накануне динамовцы обыграли "Карпаты" в первенстве Украины. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" — "Зальцбург".

В прямом эфире в Украине матч "Динамо" — "Зальцбург" покажет медиа-сервис Megogo. Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Первая игра между командами станет номинально домашней для "Динамо" и пройдет в Люблине (Польша) на одноименном стадионе. Начало встречи — в 22:00 по киевскому времени. Ответная игра пройдет в Зальцбурге 27 августа. Победитель противостояния выйдет в групповой этап ЛЧ, а проигравший, в групповой этап ЛЕ.

Напомним, во втором квалификационном раунде ЛЧ киевляне переиграли сербский "Партизан", причем сделали это дважды. В "домашней" игре был зафиксирован разгром — 6:2, а гостевая встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу украинской команды. Для Бело-синих это была принципиальная встреча, ведь сербский клуб в межсезонье съездил на товарищеский турнир в РФ.

В 3-м отборочном раунде киевляне прошли шотландский "Рейнджерс". В первой игре Бело-синие упустили победу на последних секундах — 1:1, а во второй соперник был повержен со счетом 2:0.