Украина выиграла 22-е "золото" в последний день Паралимпиады

Сине-желтые блестяще выступают в Париже

В воскресенье, 8 сентября, на Паралимпийских играх в Париже проходит последний, одиннадцатый, игровой день. В заключительный день сборная Украины пополнила свою копилку медалей "золотом".

Украинец Владислав Епифанов финишировал первым в каноэ-одиночке на дистанции 200 м в классе VL3. Об этом сообщает "Телеграф".

"Серебро" выиграл Джек Айерс из Великобритании, а "бронзу" — Питер Кауэн из Новой Зеландии.

Напомним, на счету сборной Украины 81 награда на Паралимпиаде-2024, включая 22 золотых. Украина начала игровой день с "серебра" Марины Мажулы в гребле.

Накануне 7 сентября первую медаль дня Украине принес легкоатлет Игор Цветов, который завоевал второе "золото" на Играх. Кроме того, дебютную медаль на Паралимпиаде в гребле на каноэ и байдарках выиграл Николай Синюк, Виктор Дидух стал паралимпийским чемпионом в настольном теннисе, а Марина Литовченко выиграла "серебро" в этом виде спорта. Первую в истории медаль в мужском паверлифтинге принес Украине Юрий Бабинец, дзюдоистка Анастасия Гарник выиграла "золото", также на Играх триумфовал дзюдоист Александр Назаренко. В плавании день начался с "бронзы" Игоря Нимченко, затем Андрей Трусов выиграл "золото", после чего Сергей Паламарчук и Денис Остапченко выиграли "бронзу" и "серебро" в одном заплыве. В конце игрового дня женская сборная Украины по фехтованию на шпагах принесла стране "серебро".