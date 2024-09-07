Украинский пловец выиграл второе "золото" на Паралимпиаде

Украинские пара пловцы демонстрируют феноменальные результаты в Париже

В субботу, 7 сентября, на Паралимпийских играх в Париже проходит десятый игровой день. Сине-желтые выиграли очередную медаль в паралимпийском бассейне.

Украинец Андрей Трусов завоевал "золото" в заплыве на 50 м баттерфляем в классе S7. Об этом сообщает "Телеграф".

"Серебро" досталось Карлосу Серрано Сарате из Колумбии, а "бронза" — нейтральном атлету из РФ Егору Ефросинину. Еще один украинец Евгений Богодайко финишировал шестым. Это пятая медаль Трусова на Играх в Париже и вторая — золотая.

Напомним, на счету сборной Украины 75 наград на Паралимпиаде-2024. 7 сентября первую медаль дня Украине принес легкоатлет Игор Цветов, который завоевал второе "золото" на Играх. Кроме того, дебютную медаль на Паралимпиаде в гребле на каноэ и байдарках выиграл Николай Синюк, а Виктор Дидух стал паралимпийским чемпионом в настольном теннисе. Первую в истории медаль в мужском паверлифтинге принес Украине Юрий Бабинец, дзюдоистка Анастасия Гарник выиграла "золото", также на Играх триумфовал дзюдоист Александр Назаренко. В плавании день начался с "бронзы" Игоря Нимченко.

Накануне 6 сентября "серебро" в легкой атлетике стране принесла Людмила Данилина. Кроме того, "бронзу" в настольном теннисе выиграл Максим Николенко, а велогонщик Егор Дементьев выиграл групповую шоссейную гонку. В фехтовании вторую "бронзу" добыла Елена Федота-Исаева, а в плавании Денис Остапченко завоевал серебряную медаль, Даниил Чуфаров финишировал вторым.