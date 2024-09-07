Паралимпиада-2024: расписание и результаты украинцев 7 сентября (обновляется)

Сине-желтые продолжают выступать на Паралимпиаде-2024

В субботу, 7 сентября, на Паралимпийских играх в Париже состоится десятый игровой день. Сборная Украины будет представлена во многих финалах игрового дня.

"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание и результаты украинцев на Паралимпиаде в Париже 7 сентября. Украинцы в этот день будут соревноваться в плавании, легкой атлетике, настольном теннисе, фехтовании, гребле, паверлифтинге и дзюдо.

Расписание и результаты украинцев 7 сентября на Паралимпиаде-2024 (обновляется)

10:30. Дзюдо. Александр Назаренко: до 90 кг, класс J2, четвертьфинал (мат №1, 10-й запуск)

10:30. Дзюдо. Анастасия Гарник: более 70 кг, класс J1, четвертьфинал (мат №1, 11-й запуск)

10:30. Плавание. Игорь Нимченко: 200 м, комплексное плавание, класс SM10, квалификация

10:59. Плавание. Анна Гонтарь: 100 м, спина, класс S6, квалификация

11:00. Настольный теннис. Марина Литовченко: одиночный турнир, WS6, полуфинал — вышла в финал.

11:00. Фехтование. Женщины: командный турнир, шпага, 1/8 финала

11:14. Гребля на байдарках и каноэ. Николай Синюк: байдарка-одиночка, 200 м, класс KL2, полуфинал

11:25. Плавание. Юрий Шенгур, Андрей Трусов, Евгений Богодайко: 50 м, баттерфляй, класс S7, квалификация

11:31. Плавание. Вероника Коржова: 50 м, баттерфляй, класс S7, квалификация

11:34. Легкая атлетика. Иван Тетюхин, Игорь Цветов: бег на 200 м, класс Т35, финал — Иван Тетюхин занял 5-е место, Игорь Цветов выиграл "золото".

11:38. Плавание. Дмитрий Виноградец: 50 м, спина, класс S4, квалификация

11:43. Легкая атлетика. Николай Райский: бег на 200 м, класс Т37, финал

11:47. Плавание. Ярослав Денисенко, Илья Яременко: 100 м, баттерфляй, класс S12, квалификация

11:49. Гребля на байдарках и каноэ. Наталья Лагутенко: каноэ-одиночка, 200 м, класс VL3, полуфинал

11:54. Плавание. Екатерина Ткачук, Марина Поддубная: 100 м, свободный стиль, класс S11, квалификация

12:04. Плавание. Сергей Паламарчук, Денис Остапченко: 200 м, свободный стиль, класс S3, квалификация

12:36. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины: байдарка-одиночка, 200 м, класс KL2, финал

13:36. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины: каноэ-одиночка, 200 м, класс VL3, финал

13:40. Фехтование. Мужчины: командный турнир, шпага, 1/4 финала

14:00. Настольный теннис. Виктор Дидух: одиночный турнир, класс MS8, финал

14:35. Паверлифтинг. Юрий Бабинец: до 88 кг, финал

16:30. Дзюдо. Женщины: до 90 кг, класс J1, финал (9-й запуск)

16:30. Дзюдо. Мужчины: до 90 кг, класс J2, финал (12-й запуск)

18:30. Плавание. Мужчины: 200 м, комплексное плавание, класс SM10, финал

18:53. Плавание. Женщины: 100 м, спина, класс S6, финал

19:30. Плавание. Мужчины: 50 м, баттерфляй, класс S7, финал

19:36. Плавание. Женщины: 50 м, баттерфляй, класс S7, финал

19:58. Плавание. Мужчины: 50 м, спина, класс S4, финал

20:00. Настольный теннис. Женщины: одиночный турнир, класс WS6, финал

20:04. Плавание. Марина Вербовая: 50 м, спина, класс S4, финал

20:27. Плавание. Мужчины: 100 м, баттерфляй, класс S12, финал

20:33. Плавание. Женщины: 100 м, свободный стиль, класс S11, финал

20:56. Плавание. Мужчины: 200 м, свободный стиль, класс S3, финал

21:00. Фехтование. Женщины: командный турнир, шпага, финал

22:15. Фехтование. Мужчины: командный турнир, шпага, финал

Напомним, на счету сборной Украины 67 наград на Паралимпиаде-2024. 6 сентября "серебро" в легкой атлетике стране принесла Людмила Данилина. Кроме того, "бронзу" в настольном теннисе выиграл Максим Николенко, а велогонщик Егор Дементьев выиграл групповую шоссейную гонку. В фехтовании вторую "бронзу" добыла Елена Федота-Исаева, а в плавании Денис Остапченко завоевал серебряную медаль, Даниил Чуфаров финишировал вторым.

5 сентября первую медаль дня Украине принесла легкоатлетка Мария Помазан. Затем Павел Баль выиграл историческую паралимпийскую "бронзу" в велоспорте. Украинцы в этот день выиграли три медали в дзюдо: Наталья Николайчик завоевала "золото", Анжела Гаврисюк выиграла поединок за "бронзу", еще одну "бронзу" добыл Давид Хорава. В плавании Даниил Чуфаров принес Украине "бронзу", а сборная Украины стала третьей в эстафете. Кроме того, сборная Украины по голболу впервые выиграла "серебро" на Паралимпиаде.

4 сентября в легкой атлетике "серебро" Украине принесла Мария Шпатковская, а "золото" — Анастасия Москаленко. В плавании в одном заплыве "золото" и "серебро" выиграли Ярослав Денисенко и Максим Веракса, "серебро" завоевала Анна Стеценко и "золото" выиграла сборная Украины.

3 сентября медаль Украине в легкой атлетике принесла Оксана Ботурчук, "золото" выиграла бегунья Юлия Шуляр, "золото" и "бронзу" добыли Александр Яровой и Максим Коваль, еще одно "золото" на счету Натальи Кобзарь. В плавании в одном заплыве Андрей Трусов выиграл "серебро", а Юрий Шенгур — "золото", Даниил Чуфаров завоевал серебряную медаль, а Игорь Нимченко завоевал серебряную медаль. Кроме того, первую медаль в фехтовании Украине принесла Елена Федота-Исаева.

2 сентября серебряную медаль Украине принес пловец Андрей Трусов. Кроме того, Сергей Паламарчук выиграл "бронзу", а Денис Остапченко завоевал "золото" в этом же заплыве, Илья Яременко и Алексей Вирченко заняли второе и третье места соответственно в еще одном заплыве. В легкой атлетике Игорь Цветов финишировал первым, в секторе для прыжков в длину Александр Литвиненко занял третье место, а Зоя Евсий выиграла "бронзу" в метании диска.

1 сентября Роман Полянский принес стране "серебро" в академической гребле, прыгунья в длину Оксана Зубковская стала пятикратной паралимпийской чемпионкой. Кроме того "бронзу" завоевал пловец Евгений Богодайко, а также игрок в боччу Артем Колинько. В одном заплыве "золото" и "бронзу" выиграли Даниил Чуфаров и Михаил Сербин соответственно, третьими стали пловцы Даниил Семеникин и Анна Гонтар.

31 августа копилка сборной Украины пополнилась медалью в настольном теннисе (Виктор Дидух и Ирина Шинкарева), а также серебряной и бронзовой наградами легкоатлетов Владимира Пономаренко и Романа Данилюка. Кроме того, Егор Дементьев выиграл "серебро" в велотреке. Вечером урожай медалей начали собирать пловцы — Ярослав Денисенко выиграл "бронзу", Анна Стеценко — "серебро" и "бронзу", Антон Коль стал двукратным медалистом Парижа, Андрей Трусов и Евгений Богодайко выиграли "серебро" и "бронзу" в одном заплыве, а Марина Пиддубная стала третьей.

30 августа первую награду Украине в легкой атлетике принес метатель копья Владислав Белый, а первое "золото" — пловец Александр Комаров. Еще одно "серебро" в копилку сборной Украины добавила пловчиха Ирина Пойда, ставшая мультимедалисткой в Париже, а бегунья Наталья Кобзарь выиграла "серебро".

29 августа первое "серебро" нашей команде принес Коль. После этого пловчиха Анна Гонтар выиграла "бронзу". В этот же день пловец Комаров стал третьим, а еще одну серебряную медаль выиграла пловчиха Пойда.