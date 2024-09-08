Паралимпиада-2024: расписание и результаты украинцев 8 сентября (обновляется)

Игры подходят к своему концу

В воскресенье, 8 сентября, на Паралимпийских играх в Париже состоится финальный, одиннадцатый игровой день. Сине-желтые выступят в нескольких финалах.

"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание и результаты украинцев на Паралимпиаде в Париже 8 сентября. Украинцы в этот день будут соревноваться в гребле и паверлифтинге.

Расписание и результаты украинцев 8 сентября на Паралимпиаде-2024 (обновляется)

11:28. Гребля на байдарках и каноэ. Андрей Кривчун: каноэ-одиночка, 200 м, класс VL2, полуфинал — вышел в финал А.

12:25. Гребля на байдарках и каноэ. Марина Мажула: байдарка-одиночка, 200 м, класс KL1, финал — Марина Мажула выиграла "серебро".

12:49. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины: каноэ-одиночка, 200 м, класс VL2, финал

13:33. Гребля на байдарках и каноэ. Владислав Епифанов: каноэ-одиночка, 200 м, класс VL3, финал

16:35. Паверлифтинг. Антон Крюков: более 106 кг, финал

Напомним, на счету сборной Украины 79 наград на Паралимпиаде-2024.

7 сентября первую медаль дня Украине принес легкоатлет Игор Цветов, который завоевал второе "золото" на Играх. Кроме того, дебютную медаль на Паралимпиаде в гребле на каноэ и байдарках выиграл Николай Синюк, Виктор Дидух стал паралимпийским чемпионом в настольном теннисе, а Марина Литовченко выиграла "серебро" в этом виде спорта. Первую в истории медаль в мужском паверлифтинге принес Украине Юрий Бабинец, дзюдоистка Анастасия Гарник выиграла "золото", также на Играх триумфовал дзюдоист Александр Назаренко. В плавании день начался с "бронзы" Игоря Нимченко, затем Андрей Трусов выиграл "золото", после чего Сергей Паламарчук и Денис Остапченко выиграли "бронзу" и "серебро" в одном заплыве. В конце игрового дня женская сборная Украины по фехтованию на шпагах принесла стране "серебро".

6 сентября "серебро" в легкой атлетике стране принесла Людмила Данилина. Кроме того, "бронзу" в настольном теннисе выиграл Максим Николенко, а велогонщик Егор Дементьев выиграл групповую шоссейную гонку. В фехтовании вторую "бронзу" добыла Елена Федота-Исаева, а в плавании Денис Остапченко завоевал серебряную медаль, Даниил Чуфаров финишировал вторым.

5 сентября первую медаль дня Украине принесла легкоатлетка Мария Помазан. Затем Павел Баль выиграл историческую паралимпийскую "бронзу" в велоспорте. Украинцы в этот день выиграли три медали в дзюдо: Наталья Николайчик завоевала "золото", Анжела Гаврисюк выиграла поединок за "бронзу", еще одну "бронзу" добыл Давид Хорава. В плавании Даниил Чуфаров принес Украине "бронзу", а сборная Украины стала третьей в эстафете. Кроме того, сборная Украины по голболу впервые выиграла "серебро" на Паралимпиаде.

4 сентября в легкой атлетике "серебро" Украине принесла Мария Шпатковская, а "золото" — Анастасия Москаленко. В плавании в одном заплыве "золото" и "серебро" выиграли Ярослав Денисенко и Максим Веракса, "серебро" завоевала Анна Стеценко и "золото" выиграла сборная Украины.

3 сентября медаль Украине в легкой атлетике принесла Оксана Ботурчук, "золото" выиграла бегунья Юлия Шуляр, "золото" и "бронзу" добыли Александр Яровой и Максим Коваль, еще одно "золото" на счету Натальи Кобзарь. В плавании в одном заплыве Андрей Трусов выиграл "серебро", а Юрий Шенгур — "золото", Даниил Чуфаров завоевал серебряную медаль, а Игорь Нимченко завоевал серебряную медаль. Кроме того, первую медаль в фехтовании Украине принесла Елена Федота-Исаева.

2 сентября серебряную медаль Украине принес пловец Андрей Трусов. Кроме того, Сергей Паламарчук выиграл "бронзу", а Денис Остапченко завоевал "золото" в этом же заплыве, Илья Яременко и Алексей Вирченко заняли второе и третье места соответственно в еще одном заплыве. В легкой атлетике Игорь Цветов финишировал первым, в секторе для прыжков в длину Александр Литвиненко занял третье место, а Зоя Евсий выиграла "бронзу" в метании диска.

1 сентября Роман Полянский принес стране "серебро" в академической гребле, прыгунья в длину Оксана Зубковская стала пятикратной паралимпийской чемпионкой. Кроме того "бронзу" завоевал пловец Евгений Богодайко, а также игрок в боччу Артем Колинько. В одном заплыве "золото" и "бронзу" выиграли Даниил Чуфаров и Михаил Сербин соответственно, третьими стали пловцы Даниил Семеникин и Анна Гонтар.

31 августа копилка сборной Украины пополнилась медалью в настольном теннисе (Виктор Дидух и Ирина Шинкарева), а также серебряной и бронзовой наградами легкоатлетов Владимира Пономаренко и Романа Данилюка. Кроме того, Егор Дементьев выиграл "серебро" в велотреке. Вечером урожай медалей начали собирать пловцы — Ярослав Денисенко выиграл "бронзу", Анна Стеценко — "серебро" и "бронзу", Антон Коль стал двукратным медалистом Парижа, Андрей Трусов и Евгений Богодайко выиграли "серебро" и "бронзу" в одном заплыве, а Марина Пиддубная стала третьей.

30 августа первую награду Украине в легкой атлетике принес метатель копья Владислав Белый, а первое "золото" — пловец Александр Комаров. Еще одно "серебро" в копилку сборной Украины добавила пловчиха Ирина Пойда, ставшая мультимедалисткой в Париже, а бегунья Наталья Кобзарь выиграла "серебро".

29 августа первое "серебро" нашей команде принес Коль. После этого пловчиха Анна Гонтар выиграла "бронзу". В этот же день пловец Комаров стал третьим, а еще одну серебряную медаль выиграла пловчиха Пойда.