Сборная Украины выиграла командное "серебро" в фехтовании на Паралимпиаде

Украинские фехтовальщицы остановились в шаге от "золота"

В субботу, 7 сентября, на Паралимпийских играх в Париже проходит десятый игровой день. Женская сборная Украины по фехтованию на шпагах принесла стране первую командную награду в фехтовании на Играх.

Евгения Бреус, Елена Федота Исаева и Наталья Морквич в финале паралимпийского турнира по фехтованию проиграли сборной Китая — 37:45. Об этом сообщает "Телеграф".

Напомним, на счету сборной Украины 79 наград на Паралимпиаде-2024. 7 сентября первую медаль дня Украине принес легкоатлет Игор Цветов, который завоевал второе "золото" на Играх. Кроме того, дебютную медаль на Паралимпиаде в гребле на каноэ и байдарках выиграл Николай Синюк, Виктор Дидух стал паралимпийским чемпионом в настольном теннисе, а Марина Литовченко выиграла "серебро" в этом виде спорта. Первую в истории медаль в мужском паверлифтинге принес Украине Юрий Бабинец, дзюдоистка Анастасия Гарник выиграла "золото", также на Играх триумфовал дзюдоист Александр Назаренко. В плавании день начался с "бронзы" Игоря Нимченко, затем Андрей Трусов выиграл "золото", после чего Сергей Паламарчук и Денис Остапченко выиграли "бронзу" и "серебро" в одном заплыве.

Накануне 6 сентября "серебро" в легкой атлетике стране принесла Людмила Данилина. Кроме того, "бронзу" в настольном теннисе выиграл Максим Николенко, а велогонщик Егор Дементьев выиграл групповую шоссейную гонку. В фехтовании вторую "бронзу" добыла Елена Федота-Исаева, а в плавании Денис Остапченко завоевал серебряную медаль, Даниил Чуфаров финишировал вторым.