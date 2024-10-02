"Хоффенхайм" - "Динамо": где и когда смотреть матч Лиги Европы

Бело-синие попытаются взять первые очки в еврокубке

В четверг, 3 октября, киевское "Динамо" сыграет поединок второго тура Лиги Европы УЕФА сезона 2024/25 против немецкого "Хоффенхайма". "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Хоффенхайм" — "Динамо".

В прямом эфире в Украине матч вице-чемпионов Украины против представителя Бундеслиги покажет медиа-платформа Megogo. Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Игра "Хоффенхайм" — "Динамо" состоится в Зинсхайме (Германия) на "Вирсол Райн-Некар-Арене", начало встречи в 19:45 по киевскому времени. Добавим, что в первом туре ЛЕ динамовцы уступили "Лацио" (0:3), а "Хоффенхайм" сыграл вничью с датским "Мидтьюлланном" (1:1).

Полный видеообзор матча "Динамо" — "Лацио"

Напомним, "Динамо" стартовало в текущей еврокампании со 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Сначала Бело-синие прошли сербский "Партизан". В "домашней" игре киевляне разгромили соперника со счетом 6:2, а в гостевой — победили со счетом 3:0.

В 3-м отборочном раунде ЛЧ "Динамо" прошло шотландский "Рейнджерс". В первой игре Бело-синие сыграли вничью (1:1), а во второй — обыграли шотландцев со счетом 2:0.

В борьбе за место в сильнейшем еврокубке "динамовцы" не сумели пройти австрийский "Зальцбург". Сначала киевляне проиграли со счетом 0:2, после чего сыграли с австрийцами вничью — 1:1.