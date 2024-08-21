"Динамо" приблизилось к вылету из Лиги чемпионов, уступив "Зальцбургу" в первой игре (видео)

Бело-синие борются за выход в групповой этап главного еврокубка

В среду, 21 августа, киевское "Динамо" сыграло первую игру стыкового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/25 против австрийского "Зальцбурга". Накануне киевляне удачно сыграли в чемпионате Украины.

Встреча состоялась в Люблине (Польша) на одноименном стадионе и завершилась со счетом 2:0 в пользу "Зальцбурга". Об этом сообщает "Телеграф".

В первом тайме киевляне смотрелись немного лучше австрийцев, однако удача все же была на стороне "гостей". На 29-й минуте Нене Доржелес после ошибки Дениса Попова реализовал выход фактически один в один.

В начале второго тайма Александр Караваев неудачно сыграл в обороне, сфолив в своей штрафной. Рефери это заметил и назначил 11-метровый удар в ворота Бело-синих. "Приговор" реализовал Мауритс Кьергор.

"Динамо" – "Зальцбург" – 0:2

Голы: Доржелес, 29, Кьєргор, 50, пен

Предупреждения: Шапаренко (в перерыве), Дубинчак, 81 – ван дер Бремпт, 78

"Динамо": Бущан – Караваев (Тымчик, 71), Попов, Михавко, Дубінчак – Бражко (Михайленко, 64), Шапаренко – Ярмоленко (Волошин, 64), Пихаленок, Кабаев (Супряга, 88) – Ванат (Брагару, 71)

"Зальцбург": Бласвих – Дедич, Пентковски, Беду, Терзич (ван дер Бремпт, 26) – Бидструп, Гурна-Дуат (Дагим, 69), Кьєргор (Ратков, 86) – Доржелес (Капальдо, 69), Йео (Лукич, 69), Глух

Полный видеообзор матча "Динамо" — "Зальцбург":

Ответная игра между командами пройдет в Зальцбурге 27 августа. Победитель противостояния выйдет в групповой этап Лиги чемпионов, а проигравший, окажется в групповом раунде Лиги Европы. Жеребьевка основного раунда ЛЧ состоится 29 августа, а ЛЕ — 30 августа.

Напомним, во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов Бело-синие прошли сербский "Партизан", дважды уничтожив принципиальных соперников. В "домашней" игре был зафиксирован разгром со счетом 6:2, а гостевая встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу украинской команды.

В 3-м отборочном раунде ЛЧ киевляне прошли шотландский "Рейнджерс". В первой игре Бело-синие упустили победу на последних секундах, сыграв вничью со счетом 1:1, а во второй "Динамо" было сильнее — 2:0.