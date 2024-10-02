Нельзя улыбаться? Звезда "Динамо" угодил в скандал из-за общения с фанатами (видео)

Фанаты недовольны игрой команды

Болельщики киевского "Динамо" недовольны выступлением игроков на евроарене, хотя команда показывает неплохие результаты в чемпионате Украины. После матча первого тура ЛЕ сезона 2024/25 с "Лацио" (0:3) фанаты Бело-синих упрекнули главную звезду клуба Николая Шапаренко в отсутствии старания на поле.

Инцидент произошел во время матча 8-го тура чемпионата Украины по футболу "Левый Берег" — "Динамо" (0:3). Об этом сообщает Football Hub.

"Шапаренко эмоционально пообщался с болельщиком. Один из фанатов решил пообщаться с игроками "Динамо" во время разминки", — гласит сообщение.

Болельщики обвинили "динамовцев" в отсутствии старания, а также в том, что они смеются после поражений. "Нельзя улыбаться?" — ответил на упреки Шапаренко.

Напомним, в первом туре Лиги Европы киевляне проиграли второму составу "Лацио". После этого на команду посыпалась критика. К примеру, Йожеф Сабо жестко наехал на Шапаренко за татуировки.

Полный видеообзор матча "Динамо" — "Лацио"

Напомним, "Динамо" стартовало в текущей еврокампании со 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Сначала Бело-синие прошли сербский "Партизан". В "домашней" игре киевляне разгромили соперника со счетом 6:2, а в гостевой — победили со счетом 3:0.

В 3-м отборочном раунде ЛЧ "Динамо" прошло шотландский "Рейнджерс". В первой игре Бело-синие сыграли вничью (1:1), а во второй — обыграли шотландцев со счетом 2:0.

В борьбе за место в сильнейшем еврокубке "динамовцы" не сумели пройти австрийский "Зальцбург". Сначала киевляне проиграли со счетом 0:2, после чего сыграли с австрийцами вничью — 1:1.