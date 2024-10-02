"Гоффенгайм" — "Динамо": де і коли дивитись матч Ліги Європи

Біло-сині спробують взяти перші очки в єврокубку

У четвер, 3 жовтня, київське "Динамо" зіграє поєдинок другого туру Ліги Європи УЄФА сезону 2024/25 проти німецького "Гофенгайму". "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Гофенгайм" — "Динамо".

У прямому ефірі в Україні матч віцечемпіонів України проти представника Бундесліги покаже медіаплатформа Megogo. Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Гра "Гоффенгайм" — "Динамо" відбудеться у Зінсгаймі (Німеччина) на "Вірсол Райн-Некар-Арені", початок зустрічі о 19:45 за київським часом. Додамо, що в першому турі ЛЄ динамівці поступилися "Лаціо" (0:3), а "Гоффенгайм" зіграв унічию з данським "Мідтьюлланом" (1:1).

Повний відеоогляд матчу "Динамо" — "Лаціо"

Нагадаємо, "Динамо" стартувало у поточній єврокампанії з 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Спочатку Біло-Сині пройшли сербський "Партизан". У "домашній" грі кияни розгромили суперника з рахунком 6:2, а у гостьовій — перемогли з рахунком 3:0.

У 3-му відбірному раунді ЛЧ "Динамо" пройшло шотландський "Рейнджерс". У першій грі Біло-Сині зіграли внічию (1:1), а в другій — обіграли шотландців з рахунком 2:0.

У боротьбі за місце у найсильнішому єврокубку "динамівці" не змогли пройти австрійський "Зальцбург". Спочатку кияни програли з рахунком 0:2, після чого зіграли з австрійцями внічию – 1:1.