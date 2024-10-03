"Хоффенхайм" — "Динамо": онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Бело-синие попытаются взять первые очки в еврокубке

В четверг, 3 октября, "Динамо" сыграет с "Хоффенхаймом" в рамках матча 2-го тура обновленной Лиги Европы УЕФА сезона 2024/25. В первом туре киевляне потерпели сокрушительное поражение от "Лацио".

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Хоффенхайм" — "Динамо". Встреча начнется в 19:45 по киевскому времени.

Прямая трансляция матча Лиги Европы"Хоффенхайм" — "Динамо" — начало в 19:45 (обновляется)

Игра "Хоффенхайм" — "Динамо" состоится в Зинсхайме (Германия) на "Вирсол Райн-Некар-Арене". Накануне "Телеграф" сообщал, где смотреть поединок в прямом эфире, а также делился прогнозом букмекеров на эту встречу.

Полный видеообзор матча "Динамо" — "Лацио"

Отметим, УЕФА изменил формат еврокубков. По итогам компьютерной жеребьевки "динамовцы" также сыграют с "Ромой", "Ференцварошем", "Реал Сосьедадом", "Викторией" Пльзень, "Галатасараем" и РФШ. В первом туре Бело-синие без шансов уступили "Лацио" (0:3).

Напомним, "Динамо" стартовало в текущей еврокампании со 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Сначала Бело-синие прошли сербский "Партизан". В "домашней" игре киевляне разгромили соперника со счетом 6:2, а в гостевой — победили со счетом 3:0.

В 3-м отборочном раунде ЛЧ "Динамо" прошло шотландский "Рейнджерс". В первой игре Бело-синие сыграли вничью (1:1), а во второй — обыграли шотландцев со счетом 2:0.

В борьбе за место в сильнейшем еврокубке "динамовцы" не сумели пройти австрийский "Зальцбург". Сначала киевляне проиграли со счетом 0:2, после чего сыграли с австрийцами вничью — 1:1.