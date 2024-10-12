Украинцы подрались с грузинами после матча Лиги наций (видео)

Небольшая потасовка попала на видео

Сборная Украины по футболу победила Грузию в третьем туре Лиги наций УЕФА. На матче произошло несколько инцидентов, к примеру, на половине стадионе пропал свет, а также произошла драка между болельщиками.

Об этом сообщает Champion.com.ua. По информации источника, драка произошла уже после игры.

На видео видно, как около десяти фанатов спорят о чем-то между собой. В какой-то момент на трибуне началась толкотня, а особо активного грузина, который набросился на украинцев с кулаками, задержали польские стюарды.

Напомним, сборная Украины выступает в первой группе дивизиона B Лиги наций вместе с командами Грузии, Чехии и Албании. По итогам трех туров украинцы занимают последнее место в квартете. Сначала Албания нанесла Сине-желтым сенсационное поражение со счетом 2:1. Затем подопечные Сергея Реброва умудрились проиграть Чехии (2:3), после чего Сине-желтые наконец-то взяли три очка в игре с Грузией (1:0). С расписанием и результатами матчей сборной Украины в 2024 году можно ознакомиться на сайте "Телеграф".