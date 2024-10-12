Українці побилися з грузинами після матчу Ліги націй (відео)

Невелика бійка потрапила на відео

Збірна України з футболу перемогла Грузію у третьому турі Ліги націй УЄФА. На матчі сталося кілька інцидентів, наприклад, на половині стадіоні зникло світло, а також сталася бійка між уболівальниками.

Про це повідомляє Champion.com.ua. За інформацією джерела, бійка сталася вже після гри.

На відео видно, як близько десяти фанатів сперечаються про щось між собою. Якоїсь миті на трибуні почалася штовханина, а особливо активного грузина, який накинувся на українців із кулаками, затримали польські стюарди.

Нагадаємо, збірна України виступає у першій групі дивізіону B Ліги націй разом із командами Грузії, Чехії та Албанії. За підсумками трьох турів українці посідають останнє місце у квартеті. Спочатку Албанія завдала Синьо-жовтого сенсаційної поразки з рахунком 2:1. Потім підопічні Сергія Реброва примудрилися програти Чехії (2:3), після чого Синьо-жовті нарешті взяли три очки у грі з Грузією (1:0). З розкладом та результатами матчів збірної України у 2024 році можна ознайомитись на сайті "Телеграф".