Украина - Грузия: онлайн-трансляция матча Лиги наций

Сине-желтые в случае поражения потеряют шансы на повышение в классе

В пятницу, 11 октября, сборная Украины проведет поединок 3 тура Лиги наций УЕФА против Грузии. Накануне Сине-желтые получили новую форму.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Украина — Грузия. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Матч Украина — Грузия состоится в Познани (Польша) на одноименном стадионе. Накануне "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть игру в Украине, а также делился прогнозом букмекеров на эту "дуэль".

Полный видеообзор матча Украина — Чехия

Напомним, сборная Украины выступает в первой группе дивизиона B Лиги наций вместе с командами Грузии, Чехии и Албании. По итогам двух туров украинцы занимают последнее место в квартете. Сначала Албания нанесла Сине-желтым сенсационное поражение 2:1. Затем наша команда умудрилась проиграть Чехии (2:3). С расписанием и результатами матчей сборной Украины в 2024 году можно ознакомиться на сайте "Телеграф".