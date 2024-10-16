"Меня заказали убить": друг Милевского обвинил Кличко

Сергей Третьяк заявил, что за его голову дают 300 тысяч долларов

Друг Артема Милевского Сергей Третьяк рассказал об угрозах со стороны команды мэра Киева Виталия Кличко. Третьяк ранее объявил, что будет баллотироваться на пост главы столицы.

Соответствующий комментарий Третьяка приводит sport-express.ua. Сергей сейчас находится в Испании, но обещал вернуться с волонтерской помощью в Украину в ближайшее время.

– Где-то неделю назад вы писали, что вас заказали. Это хайп или действительно ли что-нибудь случилось?

– От моих партнеров поступила информация, что меня заказали убить – принести голову Третьяка за 300 тысяч долларов. Это абсолютная правда. Я получал много сообщений с угрозами в телеграмме, где мне обещали отрезать голову. Думаю, это связано с тем, что скоро в Киеве пройдут выборы мэра и команда Кличко решила со мной таким образом связаться.

– То есть вы хотите сказать, что Кличко дает за вашу голову 300 тысяч? Какой-нибудь абсурд.

– За Дмитрука 250 тысяч дают, а почему моя голова дороже, я сам не понимаю. Эта информация не подтверждена, но я получил следующие сигналы из нескольких источников.

– Не боитесь возвращаться в связи с этим?

– Совершенно нет. Меня не за что убивать. Со всеми у меня хорошие отношения. Кого бояться, если народ со мной?

Напомним, в прошлом сезоне футболистам "Миная" якобы предлагали сдать матч против "Динамо" (1:3) за вознаграждение. Игра состоялась в середине апреля, а один из голов закарпатцы забили себе сами. Журналист Игорь Бурбас сообщил, что предложение игрокам якобы сделал Третьяк.