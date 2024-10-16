"Мене замовили вбити": друг Мілевського звинуватив Кличка

Сергій Третьяк заявив, що за його голову дають 300 тисяч доларів

Друг Артема Мілевського Сергій Третьяк розповів про погрози з боку команди мера Києва Віталія Кличка. Третьяк раніше оголосив, що балотуватиметься на посаду голови столиці.

Відповідний коментар Третьяка наводить sport-express.ua. Сергій зараз перебуває в Іспанії, але обіцяв повернутися з волонтерською допомогою до України найближчим часом.

– Десь тиждень тому ви у сторіз писали, що вас замовили. Це хайп чи дійсно щось трапилося?

– Від моїх партнерів надійшла інформація, що мене замовили вбити – принести голову Третьяка за 300 тисяч доларів. Це абсолютна правда. Я отримував дуже багато повідомлень з погрозами в телеграмі, де мені обіцяли відрізати голову. Думаю, це пов’язано з тим, що скоро у Києві відбудуться вибори мера і команда Кличка вирішила зі мною таким чином зв’язатися

– Тобто ви хочете сказати, що Кличко дає за вашу голову 300 тисяч? Якийсь абсурд.

– За Дмитрука 250 тисяч дають, а чому моя голова дорожча, я сам не розумію. Ця інформація непідтверджена, але я отримав такі сигнали з декількох джерел.

– Не боїтеся повертатися у зв’язку з цим?

– Абсолютно ні. Мене немає за що вбивати. З усіма у мене гарні стосунки. Кого боятися, якщо народ зі мною?

Нагадаємо, минулого сезону футболістам "Міная" нібито пропонували здати матч проти "Динамо" (1:3) за винагороду. Гра відбулася в середині квітня, а один із голів закарпатці забили собі самі. Журналіст Ігор Бурбас повідомив, що пропозицію гравцям нібито зробив Третьяк.