"Идите н***й": жена футболиста "Динамо" заступилась за мужа после провального матча
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Супруга футболиста в жесткой форме обратилась к хейтерам мужа
Мирослава Перейма-Дубинчак, жена защитника "Динамо" Владислава Дубинчака, резко отреагировала на критику мужа. Владислав в последней игре в дебюте встречи получил удаление, из-за чего "Бело-синие" без шансов уступили "Ференцварошу" (0:4) в Лиге Европы УЕФА сезона 2024/25.
Свой ответ супруга футболиста разместила в своем блоге в telegram. Девушка показала комментарий одного болельщика, Василия Патраша, после чего послала его, а также других фанатов киевлян.
"Как можно прыгать двумя ногами в своей площадке? Всю игру из-за одного страдали", — написал Василий.
"Вася идет н***й и каждый, кто про моего мужа хотя бы слово кривое скажет.
Все, я в комментарии не захожу, потому что есть большое желание каждому "эксперту" написать то же самое, что и Васе. Ох, с**а они меня все сейчас бесят! Откуда у людей столько желчи?" — написала Мирослава.
Владислав и Мирослава сыграли свадьбу в сентябре 2022 года. Пара воспитывает сына Адониса.
Напомним, по итогам четырех туров Лиги Европы "Динамо" набрало 0 очков, не забив ни единого гола в ворота соперников. В первой игре Бело-синие без шансов уступили "Лацио" (0:3), после чего киевляне проиграли "Хоффенхайму" (0:2). В третьем туре Бело-синие не сумели сдержать "Рому" (0:1), после чего проиграли "Ференцварошу".